Хмельницкий выбрал это название, стремясь возродить украинскую государственность

Гетман Богдан Хмельницкий стремился продемонстрировать традицию свободы каждого гражданина, поэтому он выбрал название Войско Запорожское для своего государства. Это название стало символом украинской государственности, которая своими корнями уходит именно в Войско Запорожское.

Исследователь Сергей Коваленко подчеркивает, что в 1648 году Хмельницкий возродил это государство, чтобы показать новое сообщество и его природу. Выбор названия Войско Запорожское не был случайным; он отражал отказ от старых феодальных порядков, связанных с Русью, и стремление к созданию нового национального проекта.

Историческая логика Киевской Руси и Войска Запорожского

В истории Украины два ключевых периода – это эпоха Киевской Руси и период Войска Запорожского. Эти этапы отличаются не только хронологически, но и социально-экономически. Киевская Русь была феодальной системой, где основой общества являлись землевладельцы, имевшие жесткую иерархию. В то же время Войско Запорожское возникло в условиях, когда феодализм уже исчерпал себя и начали формироваться буржуазно-демократические порядки.

Отсутствие государственности во время монголо-татарского нашествия

Историк отмечает, что уже в 1237 году, во время монголо-татарского нашествия, на Руси не было подлинной государственности. Московские князья стали зависимы от внешних сил, поскольку их назначали из центра, подобно губернаторам. Это свидетельствует об упадке традиционной русской государственности.

Галицко-Волынское княжество

Однако на территории современной Украины, в частности в Волыни и Галиции, Галицко-Волынское княжество смогло сохранить свою автономию. Однако со временем феодальные порядки начали приходить в упадок, а новые политические системы не смогли предотвратить этот процесс. В результате возник новый национальный проект — Козацкая буржуазия, которая искала свое место в новой политической реальности.

Козачество и его борьба за автономию

Казачество стало важным элементом украинской истории. Поддержка Ивана Подковы свидетельствовала о стремлении казачества реализовать свою общественно-политическую модель в Молдавском княжестве, где основой была личная свобода и отсутствие крепостного рабства. В ответ на репрессии казаки организовали республики на островах Большого Луга.

Возрождение Войска Запорожского

В 1638 году козачество потерпело поражение от Речи Посполитой, которая оккупировала его территории. Однако гетман Богдан Хмельницкий возродил это государство, назвав его Войском Запорожским — символом свободы и независимости.

После Хмельницкого: возвращение к феодализму

После смерти Богдана Хмельницкого Войско Запорожское начало возвращаться в феодальные порядки. Появилась верхушка, стремившаяся ликвидировать независимость казацкого государства. Это свидетельствует о неизменном конфликте меж рвением к свободе и давлением феодальных структур.

Итак, историческая логика Киевской Руси и Войска Запорожского демонстрирует эволюцию украинского общества от феодализма к попытке создания демократических институтов. Этот процесс сопровождался борьбой за автономию и независимость, что актуально и в современном контексте Украины.

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