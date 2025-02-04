Неделю работаешь, неделю отдыхаешь в горах. В Буковеле ищут сотрудников на интересную и прибыльную работу

Рабочий день составляет 12 часов

В популярном горнолыжном курорте Буковель открылась вакансия продавца-консультанта и помощника сомелье в сети виномаркетов OKWINE. Работодатель обещает конкурентную зарплату, карьерный рост и возможность бесплатного обучения искусству сомелье.

Объявление об этом опубликовали на популярном ресурсе по поиску работы. Вакансия предусматривает полную занятость с гибким графиком 7/7 (рабочий день длится с 10:00 до 22:00).

Среди основных преимуществ работы:

официальное трудоустройство;

конкурентная зарплата от 18000 грн с возможностью роста;

своевременные выплаты;

оплачиваемое проживание;

бесплатное обучение в школе сомелье;

перспективы карьерного роста к руководителю магазина или целой сети.

Компания открыта для кандидатов, стремящихся разобраться в искусстве выбора алкогольных напитков и готовых развивать культуру потребления вина среди клиентов. Успешный кандидат будет помогать гостям с выбором напитков, рекомендовать сочетание гастрономов и создавать приятную атмосферу в магазине. В обязанности также входит работа на кассе.

Важным бонусом вакансии является бесплатное обучение в школе сомелье. Это позволит сотруднику получить уникальные знания о винах и крепких напитках, их сочетании с едой и особенностях дегустации.

Для тех, кто хочет строить карьеру в сфере винной культуры, предусмотрена возможность карьерного роста от помощника сомелье до руководителя магазина или даже нескольких торговых точек.

Заинтересованные кандидаты могут подать резюме или обратиться по телефону, указанному в вакансии.

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