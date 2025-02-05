Как избежать ошибок в написании фамилий и где следует не употреблять букву "ё"

Следует соблюдать правила в написании

В современном украинском языке существуют четкие правила транслитерации русских фамилий, особенно содержащих букву "ё". Знание этих правил очень важно, особенно при оформлении официальных документов, публичных выступлениях и написании текстов.

Об этом стало известно из статьи Института украинского языка НАН Украины. Эксперты по языкознанию отмечают три основных способа передачи буквы "ё" в украинском языке:

В начале слова, после гласных и после губных согласных (б, п, в, м, ф) используется сочетание "йо". Например: Йолкін, Бугайов, Воробйов, Соловйов (укр). В середине слова для обозначения мягкого согласного употребляется сочетание "ьо". Примеры включают: Верьовка, Тьоркін, Новосьолов, Сємьоркін, Плетньов, Снєгірьов (укр). Особый случай — фамилии, образованные от общих и русских имен, где пишется просто "е": Семенов, Федоров, Артемов (укр).

Дополнительно существует отдельное правило для фамилий после букв ч, щ, где используется буква "о": Горбачов, Хрущов, Лигачов (укр).

Правильное соблюдение этих правил критически важно для профессионалов в сфере коммуникаций, журналистов, переводчиков и государственных служащих. Точность в написании фамилий демонстрирует уважение личности и культурную грамотность.

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