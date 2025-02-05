Як уникнути помилок у написанні прізвищ і де слід не вживати букву "ё"

Варто дотримуватись правил у написанні

У сучасній українській мові існують чіткі правила транслітерації російських прізвищ, особливо тих, що містять літеру "ё". Знання цих правил надзвичайно важливе, особливо при оформленні офіційних документів, публічних виступах та написанні текстів.

Про це стало відомо зі статті Інституту української мови НАН України. Експерти з мовознавства наголошують на трьох основних способах передачі літери "ё" в українській мові:

На початку слова, після голосних та після губних приголосних (б, п, в, м, ф) використовується сполучення "йо". Наприклад: Йолкін, Бугайов, Воробйов, Соловйов. У середині слова для позначення м'якого приголосного вживається сполучення "ьо". Приклади включають: Верьовка, Тьоркін, Новосьолов, Сємьоркін, Плетньов, Снєгірьов. Особливий випадок — прізвища, утворені від спільних українських та російських імен, де пишеться просто "е": Семенов, Федоров, Артемов.

Додатково існує окреме правило для прізвищ після літер ч, щ, де використовується літера "о": Горбачов, Хрущов, Лигачов.

Правильне дотримання цих правил є критично важливим для професіоналів у сфері комунікацій, журналістів, перекладачів та державних службовців. Точність у написанні прізвищ демонструє повагу до особи та культурну грамотність.

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