Бесплатно будет снаряжение для отдыха. В Буковеле предлагают хорошую вакансию
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Кандидат на эту должность должен быть готов работать по праздникам и в выходные
Украинцам предлагают работу в Буковеле оператором проката снаряжения. Для сотрудников компания предоставляет приятный бонус — бесплатное использование снаряжения для собственного отдыха.
Соответствующее объявление было опубликовано на сайте по поиску работы в Украине. Автор указал, что опыт работы в сфере обслуживания клиентов будет большим плюсом.
Уровень заработной платы в месяц — 24 000 — 35 000 гривен.
Что входит в обязанности:
- предоставление клиентам необходимой информации о доступном снаряжении и его стоимости;
- оформление документов для проката снаряжения;
- контролирование наличия и состояния снаряжения;
- снабжение посетителей необходимой поддержкой и советами.
Работодатель добавил, что у кандидата должно быть умение работать в команде и стрессовых ситуациях. Также он должен быть ответственным и внимательным к деталям и готов работать в выходные и праздничные дни.
Что предлагает компания:
- конкурентную заработную плату и систему бонусов;
- возможность профессионального роста и развития;
- дружественный коллектив и комфортные условия труда;
- возможность бесплатного пользования снаряжением компании для собственного отдыха.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Буковеле ищут продавца в продуктовый магазин с проживанием и питанием. Указанная зарплата — 20 до 28 тысяч гривен в месяц.