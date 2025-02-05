Бесплатно будет снаряжение для отдыха. В Буковеле предлагают хорошую вакансию

Кандидат на эту должность должен быть готов работать по праздникам и в выходные

Украинцам предлагают работу в Буковеле оператором проката снаряжения. Для сотрудников компания предоставляет приятный бонус — бесплатное использование снаряжения для собственного отдыха.

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте по поиску работы в Украине. Автор указал, что опыт работы в сфере обслуживания клиентов будет большим плюсом.

Уровень заработной платы в месяц — 24 000 — 35 000 гривен.

Что входит в обязанности:

предоставление клиентам необходимой информации о доступном снаряжении и его стоимости;

оформление документов для проката снаряжения;

контролирование наличия и состояния снаряжения;

снабжение посетителей необходимой поддержкой и советами.

Работодатель добавил, что у кандидата должно быть умение работать в команде и стрессовых ситуациях. Также он должен быть ответственным и внимательным к деталям и готов работать в выходные и праздничные дни.

Что предлагает компания:

конкурентную заработную плату и систему бонусов;

возможность профессионального роста и развития;

дружественный коллектив и комфортные условия труда;

возможность бесплатного пользования снаряжением компании для собственного отдыха.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Буковеле ищут продавца в продуктовый магазин с проживанием и питанием. Указанная зарплата — 20 до 28 тысяч гривен в месяц.