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Официально – нет, а на самом деле? Были ли женщины на Запорожской Сечи

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Женщины на Сечи
Женщины на Сечи. Фото Коллаж "Телеграфа"

На территории Запорожских паланок проживало 10 тысяч женщин, которые не только вели хозяйство, но и защищали поселения.

Когда мы говорим о казачестве, перед глазами предстают мужественные воины с саблями и копьями. Однако история Запорожья была бы неполной без упоминания женщин, которые играли чрезвычайно важную роль в становлении казацкой Украины.

Хотя на саму Сечь женщинам вход был запрещен (существовала поговорка "Не ступай, баба, ногой в Сечевой кош, лучше в гроб"), это не означало их отсутствия в казацкой жизни. На территории паланок Войска Запорожского проживало около 10 тысяч женщин, из которых 3 тысячи были женами казаков.

Жизнь у опасной границы сформировала особый тип украинской женщины — сильной, независимой и готовой защищать свой дом с оружием в руках. Когда мужчины находились в походах, женщины руководили хозяйством, воспитывали детей и даже организовывали оборону поселений от нападений.

Интересно, что казацкие женщины пользовались значительными правами и свободами, что удивляло иностранцев. Они могли торговать, участвовать в судах, владеть имуществом. По свидетельству путешественника Павла Алепского, большинство украинских женщин и девушек были образованными — умели читать и знали церковное пение.

Женщины на Сечи

История сохранила немало примеров предприимчивости казачек. К примеру, в Юрьевском районе до сих пор помнят о казачке Стеше, которая держала корчму на Муравском пути и погибла, возглавив оборону поселка от татар. В ее честь поселение назвали Стешиным Бродом.

Показательна история жены фастовского полковника Семена Палия — Феодосии, которая во время ссылки мужа в Сибирь не только руководила хозяйственными делами полка, но и проводила военные походы против врагов. Казачье право строго защищало честь и достоинство женщин. За обиду, причиненную женщине, виновных казнили, поскольку такое преступление "поруганьем всего войска Запорожского служит".

Особое место в духовной жизни казаков занимал культ Богородицы. Ее считали покровительницей войска, а праздник Покрова был главным в Запорожье. По всей Украине строили церкви в честь Покрова, которые становились символом защиты казачества.

Современные исследования, в том числе труды историка Александра Кривошия, опровергают миф о полном отсутствии женщин в жизни Запорожья. Напротив, они были активными участницами создания казацкого государства, хранительницами традиций и культуры, а иногда и победоносными воинами. Поэтому образ украинской женщины казацкого времени — это образ сильной, образованной и независимой личности, которая наравне с мужчинами творила историю Украины, сохраняя при этом свою женственность и материнское тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что казацкую пехоту боялись даже элитные польские воины. Какова была военная тактика казаков.

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#Украина #История #Запорожская Сечь