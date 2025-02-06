"Нужен специальный охранный режим": чиновникам Кличко объяснили, почему нельзя строить в важной зоне

Киевляне настаивают – косу на Днепре не стоит застраивать

Активисты продолжают борьбу за сохранение зеленых зон в Оболонском районе Киева, а именно десятков гектар на косе залива Собачье Устье (Собаче Гирло укр.). Ученые подтвердили, что здесь существует ценная экосистема с редкими представителями флоры и фауны, так что любое строительство будет иметь для нее негативное значение. Теперь ответ за городскими властями.

"Телеграф" узнал, почему, по мнению представителей общественности важно добиться создания заказника и что для этого нужно было сделать.

Киевляне не только добиваются создания на Оболони Парка Приречная, но и хотят защитить от капитальной застройки значительный зеленый массив на полуострове залива Собачье Устье. Для этого необходимо объявить эту территорию с ориентировочной площадью 36,5 гектара, расположенную восточнее улицы Приречной, ландшафтным заказником местного значения. Такую идею поддержали жители столицы, отдав свои голоса летом прошлого года за петицию. Но из-за изменений в порядке создания объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ), утвержденных решением Киевского городского совета, этот процесс затянулся.

- Прошлой осенью мы обратились в Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА с ходатайством о включении этих десятков гектаров в состав уже существующего ландшафтного заказника местного значения "Затока Наталка", — сообщил "Телеграфу" Глеб Антоненко, председатель ОО "Парк Приречная". – Но нам отказали с аргументацией, что мы не предоставили экспертное заключение, а он вместе с обоснованием теперь входит в перечень обязательных документов. Причем это произошло полуформально через статью на сайте "Вечернего Киева" со ссылкой на руководителя указанного подразделения городской администрации Александр Возного. Хотя реализовать наше предложение помешало бы и то, что хотя решение по "Заливу Наталка" было принято, но фактически границы заказника не были установлены, плюс было еще несколько нюансов, которые не позволили бы говорить о присоединении. Именно поэтому мы обратились в авторитетную экологическую организацию Украинская природоохранная группа (UNGG), чтобы получить научное обоснование и говорить уже о создании отдельного заказника "Залив Собачье Устье".

Активисты предоставили властям документ с научным объяснением, почему нужен заказник

Ученые при изучении вопроса пришли к выводу, что именно категория ПЗФ "ландшафтный заказник" максимально соответствует намерению сохранения ценной экосистемы в долине реки Днепр. А здесь на косе, в частности, обнаружено шесть типов поселков (пространственных участков, используемых конкретным видом – Авт.), подлежащих охране на международном уровне, а также произрастают краснокнижные растения. Кроме того, в этой местности обнаружено 42 вида птиц, 1 вид амфибий, много разных насекомых и пресмыкающихся, а также три редких вида рыб, занесенных в различные охранные списки.

"В связи с плотной застройкой столицы, важно сохранение последних островков первоначальной флоры и фауны для поддержания экологического баланса экосистемы. Считаем необходимым расширить на указанной территории ландшафтный заказник местного значения с названием "Залив Собачье Гирло" и ввести на его территории специфический охранный режим", — говорится в научном обосновании.

Глеб Антоненко также отмечает, что основная часть полуострова залива является коммунальной собственностью территориальной громады города Киева. По крайней мере, такой статус земель указан в письме Департамента земельных ресурсов, которое общественные активисты получили в ответ на свой запрос. Проблемным сейчас является только участок с кадастровым номером 8000000000:78:215:0100 площадью 5,7 гектара. Ведь она имеет целевое назначение "02.10. Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

На территории будущего заказника есть "белое пятно" — участок в частной собственности

- В ходатайстве мы говорим только о тех земельных участках на косе (их несколько с разными кадастровыми номерами), которые не передавались никому в собственность или аренду. А это единственный участок исключили, потому что он находится в частной собственности, – говорит активист. – По закону изменение целевого назначения невозможно без согласия собственника. Даст ли он его или нет, неизвестно, поэтому мы предусмотрительно не предлагаем включать участок в заказник, потому что в противном случае это могло бы стать основанием для отказа со стороны Департамента. Однако проблема возможной жилой застройки все равно нуждается в решении, ведь против него выступают киевляне, что отражено в успешных петициях предыдущих лет. По моему мнению, оно зависит исключительно от политической воли городского головы Киева (Виталия Кличко — Ред.).

Вокруг этого участка в 5,7 га, который пока остается "белым пятном" посреди будущего заказника, споры ведутся не первый год. В 2017 году его приобрело на торгах ООО "Дженерейшн", среди владельцев которого скандальный бизнесмен и инвестбанкир "Concorde Capital" Игорь Мазепа. В планах у фирмы было возведение на косе залива Собачье устье горизонтального небоскреба – соответствующую концепцию в 2019-м презентовало одно из столичных архитектурных бюро. Но Департамент градостроительства архитектуры КГГА летом 2020 года отказал владельцу в выдаче градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, что стало препятствием для проектирования. А также поводом для судебных разбирательств: ООО в 2023 году дошло до Кассационного админсуда Верховного суда Украины, по решению которого чиновники были обязаны предоставить владельцу запрашиваемый документ.

- Еще один спорный момент – это строительство путепровода под Днепром, которое должно было соединить Оболонь и Троещину, – отмечает Глеб Антоненко. – Ведь, по мнению главного архитектора Киева Александра Свистунова, создание заказника "Залив Собачье Устье" может помешать строительству. Но это не так, ведь участок, по которому должен быть проложен тоннель, севернее косы. Большую проблему этому инфраструктурному проекту создаст право собственности на еще один участок с кадастровым номером 8000000000:78:139:0104, что также по целевому назначению относится к "многоквартирной жилой застройке".

Таким образом, по словам главы ОО, у власти столицы есть все основания, чтобы рассмотреть ходатайство, согласовать создание ландшафтного заказника "Залив Собачье Устье", и сохранить зеленую зону.

- По сути это первый столь серьезный кейс, когда по новой процедуре в Киеве мы пытаемся создать ландшафтный заказник. И вопрос, откажет ли нам профильный Департамент или нет. Хотя фактически нет никаких препятствий, в том числе юридических, для того чтобы КГГА выполнила успешные петиции.

Насколько известно, у городской администрации есть месяц на принятие решения и в случае положительного подготовить и подать на рассмотрение Киевского городского совета проект решения, ведь создание объекта природно-заповедного фонда должны согласовать депутаты. Чтобы узнать позицию чиновников относительно заказника и сохранения ценной экосистемы "Телеграф" направил запрос в КГГА и в дальнейшем будет следить за ситуацией с инициативой киевлян.

Как сообщал "Телеграф", вокруг земли на Оболони регулярно возникают скандалы — дежурный касается мошенничества адвоката-политика Александра Суханова, пытавшегося за финансовое вознаграждение помочь в получении в аренду участка, где расположена челночная станция. Это как раз территория, где общественность стремится создать Парк Приречная.