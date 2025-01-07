В Киеве парк внезапно стал инициативой Кличко: кто на самом деле годами боролся за новую зеленую зону

В горсовете несколько лет тянули с оформлением новой парковой зоны

В Оболонском районе столицы должен появиться еще один большой парк – на улице Приречной под него будет отведено более 16 гектаров. Соответствующее решение в конце 2024 года принял Киевский городской совет. При этом городской голова Виталий Кличко почему-то подал эту инициативу как собственную. Хотя фактически сохранение зеленой зоны не один год добивались местные жители, и именно они настаивали на том, что Парк Приречная должна стать реальностью.

"Телеграф" вспомнил хронологию борьбы за рекреационную зону и выяснил, какие подводные камни содержит этот проект.

Власть говорила "да" парку, но ничего не делала

Земля на столичной Оболони в районе улицы Приречной, где в 70-х годах власти планировали создать зону отдыха с пляжами и спасательную станцию, постоянно "манит" застройщиков. За последние два десятка лет разные фирмы периодически пытаются начать здесь, на берегу залива Собачье Устье (ограничен одноименной косой и частью набережной), строительство. К примеру, в 2007 такую идею декларировало ООО "Архитектурно-строительный альянс", получив по решению Киевского городского совета в аренду участок площадью 16,44 га. Для этого "кусочку" земли изменили целевое назначение, соответственно на нем должен был "вырасти" целый комплекс зданий с квартирами, офисами, торговым центром и т.п. Но работы так и не начались, в том числе из-за сопротивления местных жителей и вмешательства правоохранительных органов. В частности, в 2014 году земля была предметом судебного разбирательства: Днепровская экологическая прокуратура пыталась доказать, что решение столичных депутатов было незаконным. Правда, безрезультатно.

Этот немалый участок с десяток лет находился в аренде частной фирмы

Несмотря на это в марте 2015 года столичный горсовет передумал, решил договор аренды с застройщиком расторгнуть (правда, забыл его об этом предупредить, следовательно, срок действия договора был автоматически продлен), спорный участок снова включить в зону зеленых насаждений общего пользования и создать на ней парк отдыха. КП "Киевские городские парки" должно было оформить право пользования землей и разработать концепцию парка. Но фактически ничего сделано не было, поэтому в 2018 власти поручили теперь уже "Киевзеленстрою", как указано в решении горсовета, "осуществить все организационно-правовые мероприятия по обустройству парка на земельном участке площадью 16,44 га". Но с оформлением соответствующих документов и это коммунальное объединение не спешило: проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по улице Приречной был представлен на рассмотрение профильной комиссии Киевгорсовета только в 2021 году.

– Фактически этот документ лежал мертвым грузом, по моему мнению, это было сделано специально. Хотя Киевский городской совет еще в 2018 году не продлил договор аренды с ООО "Архитектурно-строительный альянс", статус земли изменен не был (ее целевым назначением так и осталась жилая застройка), значит, это никому не мешало взять и случайно подать проект решения о возобновлении договора аренды, – объясняет возможное развитие событий Глеб Антоненко – глава ОО "Парк Приречная". – Но в 2023 году началась история с паркингом, который власти запланировали возвести по соседству с территорией, где должен быть парк. Заказчиком стройки на площади в 1,69 га выступило КП "Жилинвестстрой-УКБ", а на выполнение работ планировалось выделить 120 млн. гривен из бюджета города.

В народе объект назвали "аква-паркингом" ведь весной территория, где его должны были строить, стоит в воде

Власти объясняли, что появление подземного паркинга именно в этом месте должно разгрузить придомовые территории в районе, ведь здесь все забито автомобилями жителей столицы, которые приезжают отдыхать в парк "Наталка" и новую рекреационную зону на Оболонском острове. Также в КГГА обещали, что рядом с объектом для размешения машин будет обустроен сквер с детскими площадками. Местных жителей удивила логика, ведь на самом деле самая большая проблема с транспортом возникала на въезде в Оболонский район на проспекте Владимира Ивасюка, откуда можно прямиком попасть на мост-волну. И именно здесь логично было бы обустраивать паркинг, при этом до "точки" на улице Приречной, на которую положили глаза власть — два километра.

Активист добавляет, что целесообразность такого объекта вызвала множество вопросов. И потому, что ради этого должны быть уничтожены десятки деревьев, и потому, что строительство должно было проводиться прямо на дамбе, созданной ради защиты Оболонского района от подтопления. Был ответ у активистов и на аргумент власти, что паркинг будет иметь двойное значение, ведь может быть использован и как укрытие во время атак на столицу. На это в ОО "Парк Приречная" предлагали направить бюджетные средства на ремонт имеющихся убежищ в жилых домах. По подсчетам организации хватило бы на 200 объектов (с учетом средней стоимости ремонта в столице – 600 тыс. гривен). А что еще лучше — направить на нужды армии.

На акциях киевляне призвали власти вместо паркинга потратить бюджетные средства на поддержку армии

– Наша общественная организация создала петицию, настаивая на том, что зеленая зона на улице Приречной должна быть сохранена, а строительство "аква-паркинга" мы предложили перенести в другое место, например, на проспект Владимира Ивасюка, – говорит Глеб Антоненко. – На наш взгляд, реальные мотивы власти относительно возведения этого объекта именно рядом с территорией будущего парка в том, что от идеи коммерческой застройки никто не отказался. Если посмотреть на кадастровую карту, на косе Собачье Устье есть еще 33 гектара земли с соответствующим целевым назначением. При этом в мае 2023 года полиция открыла уголовное производство по передаче земельного участка КП "Жилинвестстрой-УКБ" под строительство паркинга по признакам уголовного преступления по ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Кроме того, продолжаются суды, ведь наша общественная организация подала иск о признании незаконным и отмене решения Киевсовета, согласно которому коммунальное предприятие получило земельный участок в постоянное пользование.

Боролась громада, а инициатива стала мэрской

Продолжение история с будущим парком и возможным строительством паркинга рядом получила уже в 2024 году. С одной стороны, активисты в ожидании реальных шагов чиновников пытались позаботиться о зеленой зоне самостоятельно.

– Эта территория, будем честными, не в лучшем состоянии. Там было много "мертвых", аварийных деревьев, которые нужно было удалять. Почему этого не происходило? Формально земля долгое время находилась в аренде у частной фирмы, которая, конечно, ничего там не делала. И только после принятия Киевгорсоветом в апреле 2023 года решения о предоставлении разрешения "Киевзеленстроя" на выполнение "технички" на землю, коммунальные службы фактически смогли подключиться к обслуживанию этой зеленой зоной. В частности, в марте уже 2024 мы вместе со специалистами управления зеленых насаждений Оболонского района обследовали территорию, чтобы определиться с санитарной вырубкой деревьев. Сделали это для того, чтобы общественность была уверена, что ничего лишнего там не уберут.

Зеленая зона местами больше похожа на чащу, но сказывается отсутствие ухода

Также местные жители самостоятельно проводили на территории зеленой зоны толоки, чтобы убрать мусор, отчистить ступеньки от песка, сажали деревья и т.д. Впоследствии боролись против попыток коммунальщиков выполнить подключение к старой трансформаторной подстанции (обслуживает жилые дома и детский сад №673) острова Оболонский, что предполагало "прокол" дамбы. А также следили за тем, чтобы власти документально завершили оформление "Парка Приречная". Правда, с этим регулярно возникали сложности и задержки, так что активисты постоянно держали фокус внимания на вопросе.

- Нашу успешную петицию против возведения "аква-паркинга" и застройки косы Собачье Устье и многочисленные обращения власть игнорировала. Зато появилась на сайте Киевсовета альтернативная петиция, якобы инициированная главой одного из ОСМД Оболонского района, – говорит Глеб Антоненко. – К нам поступала информация, что голосование искусственно накручивалось, в медиа появились публикации, в которых описывались выгоды от появления новых объектов в зеленой зоне. Кроме того, против нашей общественной организации была запущена мощная дискредитационная кампания, но мы продолжили бороться. При этом в прошлом году КП "Жилинвестстрой-УКБ" заказало на 1,5 млн гривен проектные работы по паркингу. Но когда мы попросили предоставить копии архитектурного решения, то получили отказ. В этом мы увидели желание чиновников скрыть информацию от общественности, ведь она могла бы доказать нарушение закона.

Представители ГО показывают, что паркинг как раз ближе к 33 гектарам с целевым назначением "под застройку"

Активист добавляет, что пока проигнорировали власти и предложение ГО о включении 33 гектаров на косе в уже имеющийся ландшафтный заказник местного значения "Залив Наталка" (утвержден решением Киевгорсовета в 2020-м году). Также без ответа оставались предложения проведения общественных обсуждений и без движения оставался вопрос с землей, на которой должен был быть создан "Парк Приречная".

- Только 12 декабря 2024 года, то есть с более чем полуторагодовалой задержкой, Киевский городской совет принял решение о создании нового парка площадью 16 га на улице Приречной, – отметил Глеб Антоненко. – То есть был наконец-то утвержден проект землеустройства, изменена категория и целевое назначение участка с "земель жилой и общественной застройки" на "земле рекреационного назначения" и участок передан в пользование КО "Киевзеленстрой". При этом неожиданно на заседании городской голова Виталий Кличко заявил, что создание парка – это его инициатива. Хотя фактически это было сделано под давлением общественности и в ответ на нашу петицию, которой мы требовали уберечь зеленую зону от застройки.

Лишь в декабре 2024 года формально дошло до создания "Парка Приречная"

Как подчеркнул глава ОО "Парк Приречная", пока неизвестно, сколько средств может понадобиться, чтобы привести "отвоеванную" у застройщиков территорию в порядок. Но такие подсчеты будут проведены в ближайшее время и будут представлены общественности на странице организации. Кличко в свою очередь заявлял, что новый оазис на Оболони с детскими площадками, освещением, озеленением, системой видеонаблюдения будет создаваться "на средства меценатов".

– Мы надеемся, что к разработке технического задания на проектирование будущего парка будет подключена общественность, – отметил Глеб Антоненко. – При этом мы понимаем, что планы построить "аква-паркинг" на защитной дамбе и зеленой зоне рядом все еще остаются актуальными. Мы в дальнейшем будем бороться против этого, так же как и добиваться сохранения более 33 га косы Собачье Устье от коммерческой застройки.

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В один день с принятием решения, которое наконец узаконило "Парк Приречная", в Киевском городском совете был зарегистрирован проект решения о передаче ООО "Новосервисбуд Инвест" земельного участка в аренду для эксплуатации и обслуживания нежилого здания на улице Приречной, 13.

Похоже на традиционную "туалетную схему" — обслуживание нежилого здания должно превратиться в строительство небоскреба

"Речь идет о скандальном ЖК "Tower", который появится менее чем в 100 метрах от анонсированной зоны отдыха и всего в 50 метрах от намеченного паркинга. ЖК "Tower" анонсировала в 2022 году компания UBH, которая тогда была связана с Евгением Леськивым. Площадь земельного участка — 0,3818 га, сформированная за счет придомовой территории соседнего дома. Эта территория никогда не была в фактическом пользовании ООО, но без нее реализация свечи-монстра с вертолетной площадкой невозможна", — объяснил значение этого документа в посте на Facebook представитель общественного совета при Оболонской РГА Евгений Слесаренко.

Но уже через несколько дней стало известно, что благодаря вмешательству общественности проект решения был возвращен субъекту представления. Таким образом, пока строительство многоэтажки не начнется, но гарантии, что застройщик снова не попытается "продавить" вопрос в свою пользу, нет. Поэтому активисты будут и дальше следить за планами власти по застройке Оболони.

Как сообщал "Телеграф", у местных властей была идея построить подземный паркинг на 320 авто в историческом центре Киева. Против появления этого объекта на Старокиевской горе под Пейзажной аллеей активно выступала общественность.