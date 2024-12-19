В Киеве не удалось защитить здания "100+" лет. Почему Киевсовет против и как уберечь историческую застройку

Решение, которое бы позволило уберечь столетние здания, депутаты будут пытаться принимать снова

В Киевском городском совете 12 декабря с треском провалилась попытка принять проект решения о сохранении значимых исторических зданий Киева "старших" 100 лет. Его разработка стала ответом на разрушение "усадьбы Зеленских" – не первого и не единственного случая, когда архитектурные достопримечательности столицы уничтожаются ради нового строительства. Однако депутаты не поддержали документ, который, по мнению авторов, позволил бы предупредить такие досадные ситуации.

Можно ли считать это "зрадой", и действительно ли с этим решением разрушение исторической застройки в столице прекратилось бы, "Телеграф" поинтересовался у председателя Общественного совета при КГГА Геннадия Кривошея и активиста Дмитрия Перова.

100 лет достаточный довод или нет?

С лета этого года рабочая группа при Киевской городской государственной администрации работала над разработкой дополнительных механизмов защиты культурного наследия и исторической застройки города. Ведь громкий скандал со сносом двухэтажной "усадьбы Зеленских", расположенной на улице Александра Конисского, 22, показал, что у местных властей недостаточно рычагов для влияния на недобросоветсных владельцев и застройщиков, уничтожающих архитектурное наследие. В этом случае на момент уничтожения здания 1890 года постройки – одного из старейших и последнего деревянного на улице – не имело статуса памятки. При этом входила в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите".

Одним из первоочередных шагов стало предложение от Департамента охраны культурного наследия КГГА принять решение, регламентирующее контроль за проведением работ в зданиях и сооружениях, построенных более 100 лет назад, но не имеющих официального статуса объекта культурного наследия.

"Почему это важно? Из-за неурегулированности этого вопроса здания без статуса нередко становятся жертвами умышленного разрушения, вызывающего общественный резонанс, – объясняли в Департаменте. – Что предполагает проект? Документ предлагает внедрение дополнительных механизмов защиты таких зданий: жесткий контроль за проведением строительных работ до момента предоставление официального статуса".

В прошлом году застройщик уничтожил 200-летний дом на Подоле

В частности, авторы проекта предложили дополнить Правила благоустройства города Киева пунктом о необходимости заказчикам работ в случае планов на ремонт или снос зданий и сооружений в возрасте 100+ получать решение Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, действующего при Департаменте. Кроме того предлагалась зафиксировать отдельным пунктом ответственность владельцев таких объектов в случае их повреждения или разрушения с обязательством восстановить до первоначального состояния за собственные средства.

О необходимости внедрения механизма защиты не отдельных памяток, а т.н. фоновой исторической застройки неоднократно говорил и Дмитрий Перов – киевский активист, соучредитель памяткоохранного хаба "Цегла". По его данным, в настоящее время в Киеве 3 000 исторических объектов, из которых только треть имеет статус памяток. При этом получение его обычно дело небыстрое, что дает возможность застройщикам "отправлять под экскаватор" здания с историей.

Дмитрий Перов уверен, что старые дома должны получить защиту

В общественном совете при КГГА в целом идею поддержали, но подчеркнули, что принятие решения имеет определенные риски и глобально проблему не решит.

- Вы планируете, например, выполнение определенных работ, получили градостроительные условия и ограничения (документ, содержащий комплекс планировочных и архитектурных требований к проектированию и строительству – Авт. ), детальный план территории, разработали проект и обращается за карточкой на временное нарушение благоустройства, так как вам нужно оградить место проведения работ. А вас направляют дополнительно в Консультативный совет, – приводит пример развития событий Геннадий Кривошея – глава общественного совета при КГМА. – Вы спрашиваете, почему, а вам объясняют, потому что дому или постройке 100 лет, и соответственно, вы можете получить негативное решение о разрешении на ремонт или реконструкцию. То есть это дополнительная нагрузка на бизнес и блокировка его работы.

К тому же, почему 100 лет, а не 95 или 80? На мой взгляд, привязка должна быть не к году постройки, ведь историческое значение для столицы имеют и более "молодые" объекты. Например, "Дом цветов", Житний рынок, рынок Владимирский и т.д. И в рабочей группе мы говорили о том, что необходимо определить четкий перечень объектов исторического наследия. На сегодняшний день мы имеем такой, взятый из историко-архитектурного опорного плана, он содержит примерно 1800 объектов, но требует актуализации. Кроме того, нужно определить четкие критерии, по которым в такой список могут быть внесены здания, – подчеркнул Кривошея.

При этом категорически против намерения властей ввести меры по сохранению исторических зданий и сооружени публично выступила Украинская ассоциация девелоперов. В частности, в заявлении отмечалось, что предложенный проект решения будет препятствовать развитию предпринимательства и ухудшит инвестиционный климат в столице, поскольку будет предусматривать получение дополнительных документов. Также, по мнению авторов заявления, нормы проекта решения предусматривают "перекладывание на владельцев/пользователей всех без исключения зданий, сооружений, год строительства которых составляет более 100 лет, обязанности уполномоченных органов. Имеется ввиду обязанность обеспечивать выявление недвижимых объектов культурного наследия и составление на них соответствующей учетной документации, в частности, путем выполнения функций заказчика и заключения с этой целью контрактов". Также девелоперы жаловались, что косвенно решение предусматривает запрет на выполнение работ на таких "старых" объектах.

Одного решения Киевского горсовета мало?

Проект решения "Об отдельных мерах по сохранению зданий и сооружений, год строительства которых составляет более 100 лет в городе Киеве" депутаты рассмотрели на последнем пленарном заседании Киевсовета. Из 73 депутатов, присутствовавших в зале, за него проголосовало только 54 (этого количества голосов не хватило для принятия решения), еще 14 не голосовали, двое были против, а трое воздержались. Среди тех, кто призвал коллег не поддерживать инициативу Департамента охраны культурного наследия КГГА, были, по информации Дмитрия Петрова, представители разных партий, в частности Андрей Витренко и Николай Конопелько ("Слуга Народа"), Ваган Товмасян ("Единство Александр Омельченко), Георгий Ясинский ("Европейская солидарность"), Виталий Нестор ("Батькивщина"), Константин Яловый и Владимир Кравец (ОПЗЖ).

Таким было голосование в Киевсовете за проект решения по домам "100+"

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА отметили, что примут во внимание все предложения, доработают документ и повторно вынесут его на рассмотрение совета. В то же время активисты говорят о том, что депутаты проигнорировали 6 000 подписей, которую собрала петиция по защите исторической застройки Киева.

– Мы можем посмотреть на опыт Польши, в которой все исторические здания с достижением 100 лет считают ценными, – отметил в комментарии "Телеграфу" Дмитрий Перов. – У них есть закон, предусматривающий, что городской голова (мэр города) ведет муниципальный реестр (ст. 22). Реестр включает памятники, внесенные в Госреестр, объекты исторического достояния (определяет Минкульт), а также ценные исторические объекты, определенные председателем органа местного самоуправления при согласовании руководителя воеводского (областного) управления культурного наследия (14а). Кроме того, в Минкульте Украины в ответ на нашу петицию признали: "Значительная часть исторических зданий старше 100 лет не взята на государственный учет как памятки или только что обнаруженные объекты культурного наследия. Большинство из них имеют статус ценной исторической застройки".

Активист поделился в соцсетях ответом Минкульта по поводу исторических зданий

В Министерстве также отметили, что в памяткоохранном законодательстве, в частности, Законе Украины "Об охране культурного наследия" отсутствуют защитные механизмы сохранения ценной исторической застройки. При этом Государственные строительные нормы запрещают ее снос на территории зон охраны памятников, исторических ареалов, музеев под открытым небом, мемориальных усадеб, историко-культурных заповедников и заповедных территорий. Но, как показывает опыт Киева, это постоянно игнорируют застройщики.

Геннадий Кривошея в свою очередь отметил, что наработка действенных механизмов защиты исторической застройки продолжается, в том числе и по определению четкого перечня таких объектов с привлечением экспертов – историков, ученых и т.п., и поиску меценатов, которые могли бы взять на себя восстановление зданий и построек, ценных для архитектурного лица столицы.

– Я постоянно подчеркиваю в разговорах с представителями Киевского горсовета, КГГА, что нужно принимать решения с учетом интересов всех сторон – общественности, бизнеса, и чтобы они способствовали развитию Киева, – говорит Кривошея. – Меня, например, удивляет, что сотни объектов в столице стоят разрушеными и никто ничего не делает. Киев или государство должны дать четкий механизм, как привлечь инвестора, чтобы его восстановить, прописать критерии, что, например, нельзя увеличивать высотность, но нужно сохранить внешний вид. Потому что у нас часто под видом реконструкции или реставрации просто сносят постройки и все. А так не должно быть. Если уже произошло значительное разрушение, то хотя бы по возможности оставьте фасад или какие-то элементы, и разработайте проект так, чтобы показать, что здесь было, отразить фактически историческую и структурную ценность этого объекта. Тогда система будет работать.

Флигель Усадьбы Дудмана дважды горел из-за халатности арендатора

При этом только решением Киевсовета нельзя обеспечить сохранение исторической застройки – этому скорее будут способствовать законодательные изменения. Кстати, сейчас на рассмотрении в Верховной Раде три законопроекта, которые как раз предусматривают усовершенствование регуляторной базы для определения и защиты исторически ценных зданий ( №11481 ); механизмов защиты культурного наследия и усиления ответственности за его разрушение или значительное повреждение ( №11459 ) и введение более жесткой ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия ( №11458 ). Вот на них нужно обратить внимание и добиваться принятия, — говорит Кривошея.

При этом депутат Киевсовета и заместитель председателя КГГА Анна Старостенко на своей странице в Facebook подчеркнула, что проект решения, направленный на сохранение зданий старше 100 лет, в следующем году будет снова подан на рассмотрение.

Между тем, пока с одной стороны депутаты Киевского горсовета думают, какие исторические здания следует хранить, какие нет, на что ориентироваться, на год постройки или на другие аспекты, с другой они фактически голосуют за решения, которые могут приводить к их уничтожению. Например, по данным Дмитрия Перова, на последнем заседании Киевсовета была поддержана приватизация флигеля Усадьбы Авраама Дудмана на улице Нижний Вал, 39. Это только что обнаруженная памятка, 1898 года постройки, на которой уже дважды начинался пожар из-за халатности арендатора. Также депутаты поддержали ДПТ в районе Берестейского шоссе – проспекта Чорновила – улицы Конисского, что предусматривает "снос целого ряда исторических зданий с заменой их новой многоэтажной застройкой".

Как сообщал "Телеграф", недавно общественность вместе с Госказначейством помешала планам застройщика возвести высотку на месте мусоросборника, расположенного в центре жилой застройки в т.н. "квартале Добровольского".