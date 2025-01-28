Почему в ботсаду запахло криминалом? Новые детали скандала с "КСМ-Груп" и землями НАН

Как государственная собственность в Киеве практически за бесценок передается в частные руки

"Никогда такого не было, и вот опять" — это о ситуации вокруг возможной застройки Ботанического сада имени Гришко в Киеве. "Близкие отношения" Национальной академии наук (в ведении которой находится ботсад) и застройщика "КСМ-Груп" (связан с семьей Копыстыр) уже не впервые приводят к скандалам по передаче государственным учреждением ценных земельных участков и недвижимости в пользу коммерческой фирмы.

После появления информации о возможной застройке официальные пользователи земли под ботсадом – администрация Ботанического сада и руководство НАН – пытались сделать вид, что якобы ничего страшного не произошло. Мол, договор с застройщиком, заключенный еще в 2018 году, до сих пор не реализован, застройка так и не началась, и вообще речь шла только о реконструкции подсобных построек самого ботсада. Да и действующий договор после огласки якобы будет расторгнут .

Но непонятная "засекреченность" договора между Ботаническим садом им. Гришко и застройщиком "КСМ-Девелопмент" (входит в "КСМ-Груп"), а также предыдущие аналогичные кейсы дают основания говорить, что на этот раз участников схемы могли просто вовремя "поймать с поличным". Есть информация , что прокуроры Специализированной экологической прокуратуры начали проверку законности заключения инвестиционного договора и, соответственно, намерений осуществить застройку заповедных земель Ботсада имени Гришко.

"Телеграф" исследовал эту историю и нашел в ней немало подводных камней.

Схема Ботанического сада им. Гришко в Киеве. Источник: nbg.kiev.ua

Скрытые нюансы

Формальным собственником земельного участка, на котором расположен Ботанический сад имени Николая Гришко, является государство в лице Киевской городской госадминистрации. При этом право постоянного пользования участком принадлежит Национальному ботаническому саду им. Н. Н. Гришко Национальной академии наук Украины.

Участок площадью почти 130 га с кадастровым номером 8000000000:82:102:0060 относится к категории земель природно-заповедного и другого природоохранного назначения. Следовательно, единственное строительство, которое там возможно, – для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений ботанического сада.

При этом сам ботанический сад им. Гришко – имеет статус "неприбыльной организации", что априори не предполагает получения прибыли от его деятельности, а следовательно, возникают вопросы о правомерности любых инвестиционных договоров, ориентированных как раз исключительно на прибыль.

Информация Государственного земельного кадастра о праве собственности и вещных правах на земельный участок

Именно поэтому информация о возможной жилой застройке , которая 9 января 2025 года появилась на сайте Государственной аудиторской службы, вызвала резонные вопросы к руководству ботсада и возмущение общественности.

Государственные аудиторы утверждают, что "вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул. Садово-Ботанической (бывш. Тимирязевской), 1 в Киеве стал предметом инвестиционного договора. По нему предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, часть которых должен был получить ботсад".

Из заявления аудиторов можно понять, что после реализации договора Ботанический сад должен получить только часть площади в новом строительстве. То есть, по логике, другая часть вполне могла отойти инвестору.

На появление скандальной информации были вынуждены отреагировать руководство ботсада и НАН. Сначала заместитель директора ботсада Николай Шумык в эфире "Суспільного" выступил с заявлением , что в договоре якобы речь шла только о приведении в порядок хозяйственной зоны, а не о возведении жилых домов. Следующим появилось сообщение Национальной академии наук , из которого следовало, что НАН рекомендует ботсаду досрочно расторгнуть договор с ООО "КСМ-Девелопмент" с "учетом его невыполнения".

А еще через день пресс-конференцию дала директор ботсада Наталья Заименко. Она также подчеркнула , что по договору на территории ботсада якобы ничего нового строить не планировалось, а предполагалась только реконструкция. В частности, по ее словам, должны были реконструировать первый корпус ботсада, где планировали разместить банк семенного фонда, административный корпус, общежитие и гаражные помещения. Кроме того, она сообщила, что считает договор несостоявшимся.

"Инвестор должен был через 12 месяцев после подписания договора предоставить информацию, какие именно объекты будут подлежать реконструкции. Такой информации нам не было предоставлено. Дополнительного соглашения не было. Инвестор должен был предоставить нам проектную документацию, которую мы тоже не видели. Поэтому мы считаем, что этот договор, согласно действующему законодательству, считается несостоявшимся. И постановлением президиума НАН этот договор будет расторгаться", — сказала Заименко.

Она даже заявила, что была бы не прочь обнародовать текст договора, но тут же уточнила, что пока не может этого сделать ввиду якобы конфиденциальности документа.

Кстати, "Телеграф" официально обратился к Национальному ботаническому саду им. Гришко с запросом о предоставлении текста договора, об ответе учреждения мы обязательно проинформируем наших читателей.

Вообще, такая "засекреченность" обычного коммерческого договора вызывает немало вопросов. Ведь если руководство НАН и ботсада утверждают, что договором была предусмотрена просто реконструкция зданий, то отбор исполнителя для таких услуг, очевидно, должен был проходить по конкурсной процедуре через систему Prozorro, как это предусмотрено Законом "О публичных закупках". Сейчас в системе Prozorro можно найти немало других закупок Национального ботсаду сада им. Гришко, в том числе и для проведения инженерно-строительных работ, но упомянутого договора с КСМ почему-то нет.

С другой стороны, слово "инвестиционный" в названии договора прямо указывает на несколько иные отношения между ботсадом и "КСМ-Девелопмент", нежели просто "заказ работ по реконструкции". Дело в том, что в этом случае правоотношения между заказчиком и инвестором регулируются, в частности, и Законом "Об инвестиционной деятельности". А его положения прямо предусматривают приобретение инвестором права собственности и распоряжение объектами, в которые он вложил деньги. Так, п. 5 ст. 7 этого закона гласит, что "Инвестор имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами инвестиций, включая реинвестиции и торговые операции на территории Украины, в соответствии с законодательными актами Украины".

Другими словами, в данном случае сам факт заключения такого договора, похоже, означает, что руководство Ботанического сада им. Гришко целенаправленно хотело передать в собственность сторонней коммерческой фирмы часть имущества, расположенного на территории ботсада. Что, в свою очередь, открывает для "КСМ" как инвестора возможность выдвигать определенные требования.

А учитывая, что, по данным ГАСУ, ботсад уже получил по соглашению часть средств от инвестора (аудиторы отмечают, что "учреждение получило от инвестора наличные деньги, услуги и другие товары (в том числе луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 млн грн"), это может означать достаточно вероятные судебные перспективы, когда "КСМ" потребует признать себя совладельцем недвижимости Ботанического. сада им. Гришко.

Юрист и общественный активист Олег Симороз, комментируя "Суспільному" этот вопрос, отметил, что у инвестора будет возможность в судебном порядке требовать возмещение за упущенную потенциальную выгоду.

"Во-первых, то, что Национальная академия наук может быть обязана платить по этому договору очень солидную компенсацию… И учитывая, что это инвестиция, компенсация может начисляться в рамках нереализованной жилой застройки. Ну и второй момент: действие договора застройщик может продлить в судебном порядке, аргументируя это тем, что он надлежаще выполнил взятые на себя обязательства, а другая сторона — нет", — считает Олег Симороз.

Очевидно, что судебного обжалования со стороны застройщика можно будет ожидать и в случае одностороннего расторжения договора со стороны Ботанического сада, о котором уже было заявлено. Вряд ли застройщик так просто откажется от лакомого кусочка, на который уже положил глаз. Тем более что у "КСМ-Груп" уже есть немалый опыт "освоения" земельных участков, находящихся в пользовании НАН и подчиненных ей предприятий, на которые застройщик зашел через подобные "инвестиционные договоры".

"Телеграф" обратился в "КСМ-Груп" с просьбой о комментарии по этому вопросу от уполномоченного лица, но пока застройщик с ответом не спешит.

Скупим "академическую" землю. Дешево. Или заберем бесплатно. КСМ.

Как свидетельствует официальный анализ Госаудитслужбы за последние годы Национальная академия наук путем заключения "инвестиционных договоров" между подчиненными ей учреждениями и коммерческими предприятиями передала частным застройщикам около 130 гектаров земли, 116 из которых приходится на Киев. Всего за последние 20 лет таких договоров было подписано 44. Причем почти половина из них – 20 договоров – были заключены в период 2020—2023 годов.

Упомянутые инвестиционные договоры предполагали, что часть площадей недвижимости, которая будет строиться на переданных землях, отойдет в пользу НАН. И сначала размер такой доли был, возможно, и приличным – около 10%. Но, как свидетельствуют данные Госаудитслужбы, по новым договорам размер доли значительно уменьшился. Да и даже этого НАН пока не получила.

"Например, в 2023 году по отдельным договорам НАНУ получит только 2% от общей площади застройки. То есть государственная земля в столице практически за бесценок передается в частные руки. Да и еще без достижения главной цели – обеспечения жильем ученых. Ведь многие инвестиционные проекты до сих пор нереализованы. И ученые остаются "бездомными". Как показал аудит, жилищный фонд НАНУ за 2020—2023 годы пополнился лишь на 107 квартир. В то же время в очереди на получение служебного жилья находились почти 650 человек", — отмечают государственные аудиторы.

И здесь стоит отметить, что в целом ряде подобных сомнительных договоров, заключенных НАН, фигурирует как раз "КСМ-Груп" и входящие в эту группу компании.

В настоящее время группа КСМ, согласно данным YouControl , насчитывает около 60 предприятий разных направлений деятельности (строительные работы, финансы, недвижимость и т.п.). При этом основным ее профилем на сегодняшний день остается строительство, и не только жилое. Флагманом группы является ООО с одноименным названием – " КСМ-Груп ", которое формально записано на двух сестер – Татьяну и Ольгу Черненко, а также на Наталью Возную.

Впрочем, давно известно , что настоящими контролерами группы являются семья Копыстыр – Сергей Копыстыра (также участник ООО "Холд Груп", ООО "Ситигазсервис" и т.п.), его отец Николай Копыстыра (является основателем ООО "ФК "Прайм" и ООО "ФК "Основа") ") и брат Арсений Копистира (руководитель ООО "ФК "Основа", совладелец ООО "Интербуд" ТМ").

Интересно, что тестем Арсения Копыстыры является Михаил Вербенский, генерал-полковник милиции, который в свое время руководил Аналитическим центром МВД Украины и даже был членом Центризбиркома. По состоянию на ноябрь 2024 года он руководил Государственным НИИ МВД Украины.

Что касается сестер Черненко, то Татьяна (также участница ООО "КСМ-Транс" и ООО "КСМ-Девелопмент") и Ольга (участница ООО "КСМ-Девелопмент") являются двоюродными сестрами Сергея Копыстыры.

К орбите строительной империи Копыстыр также относят такие компании, как ООО "Юг-проект", ЧП "Бельведер-0", ООО "Гидроинжстрой" и многие другие фирмы, которые ими контролируются через родственников и третьих лиц.

Один из самых громких скандалов, связанных со строительством, которое вела "КСМ-Груп" на землях Национальной академии наук, касается ЖК "Кришталеві джерела" в Голосеевском районе столицы. НАН до сих пор не получила в этом уже построенном жилом комплексе обещанную застройщиком жилплощадь в размере 7676,66 кв. м (это 152 квартиры). В пересчете на "живые деньги" стоимость этого жилья составляет около 368 млн грн.

При этом еще в 2020 году СБУ задокументировала участие руководства НАН в противоправном выделении земли под эту застройку.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета министров Украины и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятки садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания". Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность", — говорилось в сообщении СБУ.

Кстати, отдав земли застройщику, "академики" выставили на улицу десятки жильцов общежития , ранее принадлежавшего Национальной академии наук.

Снос общежития НАН в интересах "КСМ-Груп". Фото Lb.ua

Ситуация ничего не напоминает? Общежитие, "инвестиционный договор"? Совсем, как в случае с Национальным ботаническим садом, где также должны были всего лишь "реконструировать общежитие".

Другую схему с землями НАН девелоперы из "КСМ-Груп" пытались провернуть по улице Академика Глушкова в Голосеевском районе. Как писали СМИ , в 2022 году земли, которые находятся в постоянном пользовании Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины и принадлежат Национальному природному парку Голосеевский, каким-то образом с подачи НАН оказались зарегистрированы за ООО "Юг-проект" (еще одного сателлита "КСМ-Груп") для строительства многоэтажек.

Прокуратура, которая обжаловала в суде передачу земли, отмечала, что "Земельный участок с кадастровым номером 8000000000:79:713:0855 это участок лесного фонда, его собственником является государство, и он в 1944 году передан в бессрочное использование НАН Украины, что делает невозможной регистрацию за ООО "Юг-проект" "права на временное пользование" этим участком".

Этот случай, кстати, также интересен тем, что показывает, какие перспективы могли ожидать Ботанический сад им. Гришко, который, не увидев в этом ничего страшного, пустил "КСМ-Груп" на свои земли. Говорите, "запрещено строить на землях природоохранного фонда"? Ну-ну.

Также в свое время "земельными спонсорами" семьи Копыстыр стали ГПП "Будремкомплект" и Государственное автотранспортное предприятие экспедиционных и специальных автомобилей (АТП), оба подчиненные НАН Украины. Эти два предприятия решили "поделиться" с "КСМ-Груп" землями на территории Академгородка. Полиция, открывшая дело о противоправном строительстве на этих землях жилых домов, утверждала, что более 6,9 га земли НАН по ул. Василия Степанченко, 5 и бульв. Академика Вернадского, 36-В было передано застройщику незаконно, потому что целевое назначение участков не соответствовало жилой застройке.

Еще один "академический" скандал касается застройки трех земельных участков, находившихся в постоянном пользовании Института электросварки им. Патона НАН Украины. Речь идет о застройке 5,68 га по ул. Антоновича . Участок очень хочет застроить ООО "Инвест-Проект Строительство", которое связывают с "КСМ-Груп".

В контексте всего вышеупомянутого стоит напомнить, что основной бенефициар "КСМ-Груп", Сергей Копыстыра, находится под следствием за намерение дать взятку бывшему вице-премьер-министру по вопросам восстановления Украины – министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову.

Как сообщала САП, в течение августа-ноября 2023 года Копыстыра в интересах своей компании ООО "Ситигазсервис" предложил Кубракову 2% жилой площади в ЖК, который он хотел построить на Подоле в Киеве. Эту недвижимость предлагали за то, чтобы Кубраков не вносил изменения и не разрывал договоры от 9 декабря 2022 года, заключенные между ГП "Укркоммунобслуживание" (входит в сферу управления Минразвития) и ООО "Ситигазсервис".

В ноябре 2023 года Сергей Копыстыра и еще ряд фигурантов были задержаны. ВАКС определил ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 100 млн грн. Копыстыра деньги внес и сейчас не находится за решеткой. Впоследствии суд несколько раз уменьшал размер залога. 17 января 2025 года ВАКС уменьшил залог до 89 млн грн .

Все эти эпизоды достаточно однозначно показывают, какая судьба могла ожидать земли Национального ботанического сада имени Гришко Национальной академии наук Украины в случае, если бы ситуация не получила огласки. И, наконец, не пора ли прокуратуре, которая сейчас ведет это и другие дела, дать ответ на вопрос: кто конкретно в НАН отвечает за разбазаривание земли в интересах вполне конкретной семьи застройщиков Копыстыр? То есть, кто был тем самым "Кубраковым", который согласился"? И принять наконец меры, чтобы прекратить этот "семейно-академический" подряд.

"Телеграф" будет внимательно следить за развитием событий по делу земель НАН и "инвестиционной деятельности" "КСМ-Груп". Не переключайтесь.