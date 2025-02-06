Знатокам пива предлагают работу с достойной зарплатой: даже не придется выходить из дома
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Кроме студентов, на эту вакансию ищут и человека с инвалидностью
Пивоварня "Remeslo Brewery", которая занимается созданием и продажей крафтового пива, ищет менеджера по продаже своей продукции по территории Украины.
Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте поиска работы. Кандидату предлагают вакансию с зарплатой от 25 до 35 тысяч гривен. На данную вакансию ищут студентов, но также предлагают работу и людям с инвалидностью.
Работать можно в дистанционных условиях, трудоустройство — официальное.
Кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной сфере, обладать навыками коммуникабельности и переговоров, уметь работать в команде и профессионально развиваться.
В обязанности кандидата будет входить:
- активный поиск и привлечение новых клиентов, расширение клиентской базы;
- проведение переговоров и заключение договоров;
- сопровождение клиентов, оформление заказов, контроль продаж, контроль оплат;
- консультация клиентов по телефону;
- участие в разработке и реализации мер, стимулирующих сбыт продукции;
- ведение отчетности.
Пивоварня "Remeslo Brewery" имеет сеть магазинов в Харькове, Киеве и Полтаве.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове открыта вакансия сварщика металлоконструкций в компанию "Asgard Company", на которую готовы взять пенсионера. Автор объявления указал, что зарплата в месяц будет составлять 36 тысяч гривен.