Знатокам пива предлагают работу с достойной зарплатой: даже не придется выходить из дома

Кроме студентов, на эту вакансию ищут и человека с инвалидностью

Пивоварня "Remeslo Brewery", которая занимается созданием и продажей крафтового пива, ищет менеджера по продаже своей продукции по территории Украины.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте поиска работы. Кандидату предлагают вакансию с зарплатой от 25 до 35 тысяч гривен. На данную вакансию ищут студентов, но также предлагают работу и людям с инвалидностью.

Работать можно в дистанционных условиях, трудоустройство — официальное.

Кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной сфере, обладать навыками коммуникабельности и переговоров, уметь работать в команде и профессионально развиваться.

В обязанности кандидата будет входить:

активный поиск и привлечение новых клиентов, расширение клиентской базы;

проведение переговоров и заключение договоров;

сопровождение клиентов, оформление заказов, контроль продаж, контроль оплат;

консультация клиентов по телефону;

участие в разработке и реализации мер, стимулирующих сбыт продукции;

ведение отчетности.

Пивоварня "Remeslo Brewery" имеет сеть магазинов в Харькове, Киеве и Полтаве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове открыта вакансия сварщика металлоконструкций в компанию "Asgard Company", на которую готовы взять пенсионера. Автор объявления указал, что зарплата в месяц будет составлять 36 тысяч гривен.