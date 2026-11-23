Камеру в лесу установили для наблюдения за европейской норкой

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На эстонском острове Сааремаа скрытая камера сняла самца европейской косули с одним рогом посреди лба. Такой рог может вырасти, если участок, где формируются рога, травмирован или имеет порок развития.

Кадры обнародовала природоохранная организация Lutreola Foundation на своей странице в Facebook. Природоохранители назвали животное "сааремаасским единорогом".

Как косуля попала в кадр

Сотрудники Lutreola Foundation хотели снять европейскую норку, которой грозит исчезновение. К воде подошел самец косули: он остановился перед камерой, чтобы напиться.

Козуля попала в поле зрения охранников природы у воды

После водопоя животное подошло вплотную к объективу. На этом кадре хорошо виден вырост между ушами. Защитники природы в шутку назвали животное сааремаасским единорогом.

Самец косули подошел к скрытой камере после водопоя

Почему у косули один рог и мешает ли он животному

Эксперт NABU (Naturschutzbund Deutschland — "Союз охраны природы Германии") Юлиан Гайерманн рассказал BILD, как один рог может мешать животному. Он определил, что на записи самец европейской косули (Capreolus capreolus). Обычно самцы этого вида имеют два рога, но в редких случаях они развиваются по-другому.

"Если участок, откуда ежегодно отрастают рога, был травмирован или имеет порок развития, может сформироваться только один рог", — пояснил Гайерманн.

Косули питаются преимущественно листьями, почками, молодыми побегами, разнотравьями и злаками. Один рог не обязательно мешает искать пищу, однако имеет значение при схватках с другими самцами.

"В столкновениях с самцами, имеющими два рога, он вполне может оказаться в невыгодном положении", – отметил Гайерманн.

Где еще видели косулю с одним рогом

В 2008 году самец косули с одним рогом привлек внимание международных медиа. Он жил в природном парке в итальянской Тоскане. Тогда одной из возможных причин называли генетически обусловленный порок развития.

Берлинский эксперт по диким животным Дерк Элерт назвал это явление крайне редким, хотя его фиксировали неоднократно. По словам Гаерманна, схожие пороки развития встречаются также у оленей и других животных с рогами.

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