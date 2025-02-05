На какую субсидию может претендовать человек с минимальной зарплатой: ответ вас удивит

Субсидию считают, опираясь на доходы граждан

То, дадут ли субсидию, определяется состоянием семьи, тем, имеют ли право люди на такой вид помощи и количеством проживающих лиц. На окончательную сумму также оказывают влияние тарифы в нужном регионе.

По состоянию на февраль 2025 года минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн. Если получатель субсидии живет один, а его коммунальные счета в пределах социальных норм составляют около 2000 грн (с учетом отопления в холодные месяцы), он может претендовать на субсидию. В месяцы без отопления субсидия может не начисляться, ведь плата за ЖКУ меньше обязательного платежа.

Для подсчета необходимо определить размер обязательного платежа. Для этого месячный доход делят на количество жителей, прожиточный минимум, базовый коэффициент (2) и умножают базовую норму платы за услуги (15).

8000 : 1 : 2920 : 2 х 15 = 20,5%. В гривнах эта сумма будет составлять 8000 х 20,5 = 1640 грн. Сумма субсидии равна разнице между суммой начислений в пределах социальных норм и полученной суммой. 2000 – 1640 грн = 360 грн

Если же доход в 8 тысяч грн будет иметь нетрудоспособное проживающее одно лицо, сумма будет больше, ведь социальная норма жилья увеличивается на 30 % для нетрудоспособных неработающих лиц. Отметим, что стоимость ЖКУ по нормативам различается по каждому населенному пункту в зависимости от стоимости услуг поставщика.

Формула вычисления судбидии

Чтобы понимать, вкладываетесь ли вы в пределы потребления, следует их знать. К примеру, воды на одного человека по нормам потребляется 3,6 куб. метра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине можно получить три вида субсидии. Однако два из них требуют особых жизненных условий.