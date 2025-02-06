Кому в Украине точно не дадут субсидию или могут забрать предоставленную
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Жилищная субсидия остается важным инструментом социальной поддержки, но для ее получения необходимо соблюдать все установленные требования
Государство продолжает поддерживать граждан, которым тяжело самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. Однако для получения субсидии существует ряд четких условий, а некоторые категории заявителей могут получить отказ.
"Телеграф" рассказывает о 7 популярных причинах отказа в этом виде социальной помощи. Отметим, что некоторые случаи имеют исключение, поэтому ПФУ рассматривает каждое домохозяйство индивидуально.
Когда субсидию не дают или могут забрать
- Если площадь жилья превышает 130 кв. м для квартиры или 230 кв. м для дома (исключения – многодетные семьи и детские дома семейного типа).
- В собственности есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (мопеды и прицепы не учитываются).
- Член семьи имеет два или более транспортных средств, выпущенных менее 15 лет назад.
- Наличный долг по ЖКУ свыше трех месяцев на сумму, превышающую 40 необлагаемых минимумов доходов.
- Один из зарегистрированных жильцов покупал валюту или совершал покупки на сумму более 100 тыс. грн (кроме лечения) в течение года до обращения.
- Есть депозит в банке более 100 тыс. грн или собственность на более одной квартиры (исключения — временно оккупированные территории, частичная собственность в селах).
- В семье есть лица, не уплачивающие ЕСВ или уклоняющиеся от алиментов более 3 месяцев.
Отметим, что субсидия назначается, если размер расхода превышает обязательный платеж, рассчитанный индивидуально для каждой семьи в зависимости от совокупного дохода. Даже если человек отвечает вышеперечисленным условиям и имеет право получать пособие, его сумма может составлять 0 или менее из-за дохода.
Следует знать, если скрыть в поданных документах факт, отменяющий право на получение субсидии, или не сообщить о его наступлении в ПФУ, субсидию могут отменить, а излишек выплаченных средств вернуть. Среди примеров – наличие или покупка новой машины.
Ранее "Телеграф" предлагал сосчитать субсидию, которую будет получать человек при минимальной зарплате. Если же в семье несколько членов, в том числе несовершеннолетние, сумма начислений может существенно измениться.