Кому в Украине точно не дадут субсидию или могут забрать предоставленную

Жилищная субсидия остается важным инструментом социальной поддержки, но для ее получения необходимо соблюдать все установленные требования

Государство продолжает поддерживать граждан, которым тяжело самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. Однако для получения субсидии существует ряд четких условий, а некоторые категории заявителей могут получить отказ.

"Телеграф" рассказывает о 7 популярных причинах отказа в этом виде социальной помощи. Отметим, что некоторые случаи имеют исключение, поэтому ПФУ рассматривает каждое домохозяйство индивидуально.

Когда субсидию не дают или могут забрать

Если площадь жилья превышает 130 кв. м для квартиры или 230 кв. м для дома (исключения – многодетные семьи и детские дома семейного типа).

В собственности есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (мопеды и прицепы не учитываются).

Член семьи имеет два или более транспортных средств, выпущенных менее 15 лет назад.

Наличный долг по ЖКУ свыше трех месяцев на сумму, превышающую 40 необлагаемых минимумов доходов.

Один из зарегистрированных жильцов покупал валюту или совершал покупки на сумму более 100 тыс. грн (кроме лечения) в течение года до обращения.

Есть депозит в банке более 100 тыс. грн или собственность на более одной квартиры (исключения — временно оккупированные территории, частичная собственность в селах).

В семье есть лица, не уплачивающие ЕСВ или уклоняющиеся от алиментов более 3 месяцев.

Отметим, что субсидия назначается, если размер расхода превышает обязательный платеж, рассчитанный индивидуально для каждой семьи в зависимости от совокупного дохода. Даже если человек отвечает вышеперечисленным условиям и имеет право получать пособие, его сумма может составлять 0 или менее из-за дохода.

Следует знать, если скрыть в поданных документах факт, отменяющий право на получение субсидии, или не сообщить о его наступлении в ПФУ, субсидию могут отменить, а излишек выплаченных средств вернуть. Среди примеров – наличие или покупка новой машины.

Ранее "Телеграф" предлагал сосчитать субсидию, которую будет получать человек при минимальной зарплате. Если же в семье несколько членов, в том числе несовершеннолетние, сумма начислений может существенно измениться.