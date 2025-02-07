За дезертирство в Запорожье приговорили военного к тюрьме: какой срок ему дали

Пол года мужчина жил гражданской жизнью

В Запорожье суд вынес приговор мобилизованному военнослужащему, совершившему дезертирство. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

По данным суда, подсудим мобилизованный военнослужащий из Черновцов, который 29 февраля 2024 года был назначен на должность огнеметчика взвода радиационной, химической и биологической защиты. Однако уже 11 апреля 2024 он самовольно покинул позицию и до 14 октября 2024 находился вне места службы.

В течение этого периода мужчина вернулся в гражданскую жизнь и жил в Черновцах, где его в конце концов задержали правоохранители.

С решения суда

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и объяснил поступок тем, что он "больше не хотел служить".

Шевченковский райсуд признал военнослужащего виновным в совершении преступления по части 4 статьи 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал о том, что на Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, уклонившемуся от постановки на воинский учет. Гражданин должен стать на учет в течение семи дней после регистрации нового места жительства.

В ходе заседания установлено, что обвиняемый в марте 2022 года сменил место жительства, не став на воинский учет, как этого требует закон. В декабре 2024 года он получил официальное предупреждение с требованием явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), однако проигнорировал его без уважительных причин.

Суд квалифицировал его действия как уклонение от воинского учета по статье 337 Уголовного кодекса. Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.