За дезертирство у Запоріжжі засудили військового до тюрми: який строк йому дали

Пів року чоловік жив цивільним життям

У Запоріжжі суд виніс вирок мобілізованому військовослужбовцю, який вчинив дезертирство. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

За даними суду, підсудним є мобілізований військовослужбовець із Чернівців, який 29 лютого 2024 року був призначений на посаду вогнеметника взводу радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Однак уже 11 квітня 2024 року він самовільно залишив позицію та до 14 жовтня 2024 року перебував поза місцем служби.

Протягом цього періоду чоловік повернувся до цивільного життя та мешкав у Чернівцях, де його зрештою затримали правоохоронці.

З рішення суду

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та пояснив свій вчинок тим, що він "більше не хотів служити".

Шевченківський райсуд визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочину за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від постановки на військовий облік. Громадянин мав стати на облік протягом семи днів після реєстрації нового місця проживання.

У ході засідання встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року змінив місце проживання, не ставши на військовий облік, як цього вимагає закон. У грудні 2024 року він отримав офіційне попередження з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК), проте проігнорував його без поважних причин.

Суд кваліфікував його дії як ухилення від військового обліку за статтею 337 Кримінального кодексу України. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Чоловік отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 5100 гривень.