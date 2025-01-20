Прошел ВЛК, получил боевую повестку, но не явился в ТЦК: что решил суд

При вынесении приговора суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и его активное содействие следствию

16 января 2025 года Светловодский горрайонный суд Кировоградской области рассмотрел дело местного жителя, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации. Его наказали условным сроком.

Об этом стало известно из приговора суда. Согласно материалам дела, 15 мая 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, где был признан годным к военной службе.

В тот же день ему вручили повестку с требованием явиться 17 мая для отправки в воинскую часть. Однако в назначенное время мужчина в территориальный центр комплектования не явился.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, объяснив, что уклонился от призыва из-за страха за собственную жизнь и проблемы со здоровьем. Он также отметил, что занимается волонтерской деятельностью.

"Обвиняемый совершил нетяжёлое преступление, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, искренне раскаялся", — говорится в приговоре суда.

В качестве наказания мужчине назначено лишение свободы сроком на 3 года. На основании ст. 75 УК Украины мужчина был освобожден от отбывания наказания с испытанием на 1 год.

Ранее "Телеграф" писал, что украинца с умственной отсталостью обвинили в уклонении от мобилизации.