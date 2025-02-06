Что будет, если не встать на воинский учет в Украине. Как наказали нарушителя

Гражданин был вызван в ТЦК, но он проигнорировал требование

На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, который уклонился от постановки на воинский учет. Гражданин должен был стать на учет в течение семи дней после регистрации нового места жительства.

Это стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. В ходе заседания установлено, что обвиняемый в марте 2022 года сменил место жительства, не став на воинский учет, как этого требует закон.

В декабре 2024 года он получил официальное предупреждение с требованием явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), однако проигнорировал его без уважительных причин.

Суд квалифицировал его действия как уклонение от воинского учета по статье 337 Уголовного кодекса. Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о решении суда в Житомирской области, где признали виновным местного жителя по делу об уклонении от мобилизации. Мужчина прошел медкомиссию, а затем отказался от "боевой" повестки.

На суде мужчина признал вину. Он объяснил, что не имеет военного опыта, никогда не проходил службу и не умеет обращаться с оружием. Также отметил, что имеет проблемы со здоровьем. Добавил, что очень боится и не способен лишить человека жизни.

Суд, изучив все доказательства, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации").

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.