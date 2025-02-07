Мужчина предложил взятку пограничнику и оказался на скамье подсудимых: чем закончилось дело

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся

Во Львовской области мужчина пытался дать взятку пограничнику. Суд вынес приговор.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Следствие выяснило, что мужчина, пытавшийся выехать за границу в период военного положения, предлагал пограничнику взятку в размере 500 долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в международном пункте пропуска "Смольница-Кросценко". Во время проверки документов обвиняемый, зная об ограничении выезда для мужчин от 18 до 60 лет, положил деньги в паспорт и пытался передать их пограничнику. Однако служащий отказался от взятки и сообщил о нарушении.

На судебном заседании мужчина признал свою вину, объяснив, что хотел "решить вопрос" из-за отсутствия необходимых документов. Обвиняемый искренне раскаялся, что стало смягчившим наказание обстоятельством.

Суд учел, что мужчина ранее не имел судимостей, положительно характеризуется по месту жительства и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. В результате суд назначил обвиняемому штраф в размере 17 000 гривен (1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Решение суда

Напомним, у Киева суд вынес приговор по делу о незаконном влиянии на медико-социальную экспертную комиссию. Обвиняемым стал житель Киевской области, который за денежное вознаграждение предлагал помощь в установлении фиктивной группы инвалидности.

По материалам дела, в сентябре 2023 обвиняемый, поддерживая связи с врачами и членами МСЭК, предложил гражданину помощь в получении группы инвалидности без законных оснований. За свои "услуги" он потребовал 12 500 долларов США (более 500 тысяч гривен).