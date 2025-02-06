Признали пригодным, несмотря на медицинскую справку. Украинец смог оспорить заключение ВВК до суда — как он это сделал

Юристы назвали самые распространенные основания для обжалования решения

После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) дают заключение о пригодности военнообязанного. Если гражданин не согласен с решением комиссии, он может обжаловать его.

Юристы поделились успешным примером обжалования решения ВВК. Они рассказали, что к ним обратился военнообязанный, которого не ознакомили с выводом медкомиссии.

Несмотря на наличие медицинских документов, подтверждающих его заболевание, мужчина сочли пригодным к военной службе.

Юристы объяснили, что подобные ситуации сейчас не единичны. Часто военнообязанным не выдают копию заключения ВВК, что усложняет процесс обжалования.

Как действовать в случае несогласия с заключением ВВК

Юристы объяснили на примере, что делать, чтобы обжаловать решение ВЛК:

Получить копию заключения ВВК. Если документ не был издан, адвокат может направить запрос в ТЦК для его получения.

Если документ не был издан, адвокат может направить запрос в ТЦК для его получения. Подготовить жалобу. В заявлении следует детально описать нарушения и обосновать свое несогласие.

В заявлении следует детально описать нарушения и обосновать свое несогласие. Добавить медицинскую документацию. К жалобе прилагаются выписки, результаты обследований и другие документы, подтверждающие состояние здоровья.

Куда обращаться

Юристы объяснили, что обращаться нужно в комиссию высшего уровня. К примеру, выводы районной ВВК можно обжаловать в областной или региональной ВВК. Выводы областных и региональных комиссий подлежат рассмотрению Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).

Если обжалование ВВК высшего уровня не дало результата, выводы любого уровня можно обжаловать в административном суде.

Наиболее распространенные нарушения при работе ВВК

Юристы рассказали, что чаще всего на практике случаются следующие нарушения, из-за которых возникает потребность в обжаловании заключения ВВК:

неполное или поверхностное обследование, которое длится всего несколько часов вместо нескольких дней;

игнорирование медицинских документов или заключения других медицинских учреждений;

невыполнение обязательных анализов и исследований;

отказ в выдаче копии заключения ВВК.

Юристы советуют сначала использовать досудебные способы обжалования. Только в случае их неэффективности следует обращаться в суд.

Ранее "Телеграф" писал, как часто украинцы должны проходить ВВК. Медосмотр военнообязанных производится по решению руководства ТЦК.