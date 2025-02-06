Признали пригодным, несмотря на медицинскую справку. Украинец смог оспорить заключение ВВК до суда — как он это сделал
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Юристы назвали самые распространенные основания для обжалования решения
После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) дают заключение о пригодности военнообязанного. Если гражданин не согласен с решением комиссии, он может обжаловать его.
Юристы поделились успешным примером обжалования решения ВВК. Они рассказали, что к ним обратился военнообязанный, которого не ознакомили с выводом медкомиссии.
Несмотря на наличие медицинских документов, подтверждающих его заболевание, мужчина сочли пригодным к военной службе.
Юристы объяснили, что подобные ситуации сейчас не единичны. Часто военнообязанным не выдают копию заключения ВВК, что усложняет процесс обжалования.
Как действовать в случае несогласия с заключением ВВК
Юристы объяснили на примере, что делать, чтобы обжаловать решение ВЛК:
- Получить копию заключения ВВК. Если документ не был издан, адвокат может направить запрос в ТЦК для его получения.
- Подготовить жалобу. В заявлении следует детально описать нарушения и обосновать свое несогласие.
- Добавить медицинскую документацию. К жалобе прилагаются выписки, результаты обследований и другие документы, подтверждающие состояние здоровья.
Куда обращаться
Юристы объяснили, что обращаться нужно в комиссию высшего уровня. К примеру, выводы районной ВВК можно обжаловать в областной или региональной ВВК. Выводы областных и региональных комиссий подлежат рассмотрению Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).
Если обжалование ВВК высшего уровня не дало результата, выводы любого уровня можно обжаловать в административном суде.
Наиболее распространенные нарушения при работе ВВК
Юристы рассказали, что чаще всего на практике случаются следующие нарушения, из-за которых возникает потребность в обжаловании заключения ВВК:
- неполное или поверхностное обследование, которое длится всего несколько часов вместо нескольких дней;
- игнорирование медицинских документов или заключения других медицинских учреждений;
- невыполнение обязательных анализов и исследований;
- отказ в выдаче копии заключения ВВК.
Юристы советуют сначала использовать досудебные способы обжалования. Только в случае их неэффективности следует обращаться в суд.
Ранее "Телеграф" писал, как часто украинцы должны проходить ВВК. Медосмотр военнообязанных производится по решению руководства ТЦК.