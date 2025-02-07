Журналист засветил фото новеньких Mirage 2000, которые передали Украине

Военные самолеты без опознавательных знаков

Истребители Mirage 2000, переданные Францией, уже могли заметить вблизи Украины. Вероятнее всего они были зафиксированы именно в пограничных городах.

В сети появились первые кадры перелета якобы через польское небо. Об этом пишет AviVector. Военный журналист Андрей Коваленко показал фото.

"Заявлено, что французские Миражи уже в Украине", — говорится в сообщении.

AviVector пишет, что военные самолеты без опознавательных знаков зафиксировали вблизи границы. На кадрах видно, что они оснащены дополнительными топливными баками, увеличивающими дальность полета без дозаправки", — говорится в сообщении.

Напомним, главное преимущество Mirage 2000-5F — многоцелевой радар, одновременно отслеживающий 24 цели и ведущий огонь по четыре на расстоянии до 80 км. Эти истребители могут заставить российскую авиацию отступить дальше от фронта, усложнив процесс пусков КАБ по прифронтовым городам.

Mirage 2000 для Украины — что известно

Летом прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил о планах Парижа передать Украине истребители Mirage 2000. Тогда в СМИ заявлялось, что Украина получит модернизированную версию французских самолетов.

Впоследствии президент Владимир Зеленский утверждал, что Франция ускорила процесс передачи "птичек".

В то же время глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что Украина получит самолет до конца первого квартала 2025 года.

Самолеты, вместе с украинскими пилотами на борту, прошедшими несколько месяцев подготовки во Франции, будут помогать защищать украинское небо.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он впервые поднялся в небо в 1978 году и стал основным боевым самолетом ВВС Франции, а также экспортировался в ряд других стран.

Благодаря дельтавидному крылу Mirage 2000 обладает высокой маневренностью, а его максимальная скорость превышает 2 Маха. Самолет оснащен современной авионикой, мощным бортовым радаром и может нести широкий спектр вооружений, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Mirage 2000 существует в нескольких модификациях, включая истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Благодаря простоте обслуживания и высокой надежности Mirage 2000 остается в строю даже после появления более современных самолетов, таких как Rafale.

Ранее "Телеграф" писал, как ВСУ будут использовать самолеты Mirage-2000.