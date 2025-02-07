Журналіст засвітив фото новеньких Mirage 2000, які передали Україні

Військові літаки без розпізнавальних знаків

Винищувачі Mirage 2000, які передала Франція, вже могли помітити поблизу України. Ймовірніше вони були зафіксовані саме у прикордонні.

У мережі з’явилися перші кадри перельоту нібито через польське небо. Про це пише AviVector. Військовий журналіст Андрій Коваленко показав також фото.

"Заявлено, що французькі Міражі вже в Україні", — йдеться у повідомленні.

AviVector пише, що військові літаки без розпізнавальних знаків зафіксували поблизу кордону. На кадрах видно, що вони оснащені додатковими паливними баками, які збільшують дальність польоту без дозаправки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головна перевага Mirage 2000-5F — багатоцільовий радар, що одночасно відстежує 24 цілі та веде вогонь по чотирьох на відстані до 80 км. Ці винищувачі можуть змусити російську авіацію відступити далі від фронту, ускладнивши процес пусків КАБів по прифронтових містах.

Mirage 2000 для України — що відомо

Влітку минулого року президент Франції Еммануель Макрон офіційно заявив про плани Парижу передати Україні винищувачі Mirage 2000. Тоді у ЗМІ заявлялось, що Україна отримає саме модернізовану версію французьких літаків.

Згодом президент Володимир Зеленський стверджував, що Франція прискорила процес передачі "пташок".

Водночас голова Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро уточнив, що Україна отримає літак до кінця першого кварталу 2025 року.

Літаки, разом з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, допомагатимуть захищати українське небо.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Він вперше піднявся в небо у 1978 році та став основним бойовим літаком ВПС Франції, а також експортувався в низку інших країн.

Завдяки дельтаподібному крилу Mirage 2000 має високу маневреність, а його максимальна швидкість перевищує 2 Маха. Літак оснащений сучасною авіонікою, потужним бортовим радаром і може нести широкий спектр озброєння, включаючи керовані ракети "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Mirage 2000 існує в кількох модифікаціях, серед яких винищувачі-перехоплювачі, ударні варіанти та двомісні навчально-бойові версії. Завдяки простоті обслуговування та високій надійності Mirage 2000 залишається у строю навіть після появи більш сучасних літаків, таких як Rafale.

Раніше "Телеграф" писав, як ЗСУ використовуватимуть літаки Mirage-2000