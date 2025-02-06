Украина получила первые истребители от Франции. Таких у ВСУ еще никогда не было

О поставке этих самолетов было объявлено еще летом 2024 года

Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Теперь он будет помогать защищать украинское небо.

Об этом 6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). По его словам, украинские пилоты прошли многомесячную подготовку на этих самолетах.

"6 июня 2024 года, Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину французских истребителей "Mirage 2000". Первый из них прибыл в Украину сегодня", — написал Лекорню.

Mirage 2000 – что о них известно

Dassault Mirage 2000 – это универсальный французский многоцелевой реактивный истребитель. Его особенность – треугольное крыло, обеспечивающее улучшенную маневренность и уменьшенную нагрузку на крыло по сравнению с другими истребителями, такими как F-15 и F-16. Mirage 2000-5F был сделан в рамках программы модернизации, начатой в 1991 году.

Максимальная скорость Mirage 2000 составляет примерно 2340 км/ч (2,2 Маха) на высоте. Максимальная высота работы – 18,2 тысячи метров. Mirage 2000 оснащен радаром RDY, который дает возможность обзора/уничтожения и может отслеживать несколько целей одновременно и поражать четыре из них.

Фото: Википедия

Характеристики:

экипаж – 1 человек;

максимальная скорость – 2 340 километров в час;

боевой радиус – 1 488 километров;

дальность полета – 3 335 километров;

практический потолок – 18 километров;

длина самолета – 14,36 метра;

высота – 5,30 метра;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поставка остальных истребителей запланирована на 1 квартал 2025 года.