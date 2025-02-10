Не так уж много: какую субсидию на аренду в Киеве могут получить ВПО

Размер субсидии зависит не только от доходов

Различные виды субсидий помогают людям сэкономить на оплате жилья и коммунальных услуг. Одна из таких доступна только переселенцам — субсидия на съем жилья может быть назначена в любом регионе Украины с 29 января 2025 года.

В зависимости от области и размера города применяются корректирующий коэффициент, влияющий на окончательный размер субсидии. Для того чтобы понять, сколько заплатят субсидии для переселенцев в Киеве, нужно воспользоваться определенной формулой.

Телеграф предлагает рассчитать размер субсидии на аренду для гипотетической семьи переселенцев из двух работающих взрослых и двух несовершеннолетних детей. Зарплата супругов – 30 тысяч грн ежемесячно. На аренду отдают более половины дохода. Субсидия по найму жилья — это разница между размером предельной стоимости аренды жилья и обязательным платежом.

Предельная стоимость аренды жилья для Киева

193,6 грн (показатель средней стоимости аренды однокомнатной квартиры) х 13,65 кв.м. (социальная норма жилья на человека) х 4 (количество проживающих) х 1,22 (корректирующий коэффициент для Киева) = 12 896 грн

Размер обязательного платежа

30 000 грн (доход за месяц)/ 4 (количество человек)/ 2 920 (прожиточный минимум)/ 2 х 20 = 25,6 %. Для перевода в грн – умножают на сумму месячного дохода – 7 680 грн.

Субсидия: 12 896 — 7 680 = 5 216 грн.

Пример расчета субсидии на аренду от ПФУ

Учитывая среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в 17 тысяч грн в месяц, пособие не покроет даже треть оплаты, однако все еще остается существенной поддержкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал об условиях получения субсидии на аренду для ВПЛ. Ее назначают не всем.