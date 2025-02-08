Шольц раскритиковал предложение Трампа по Украине с полезными ископаемыми

Назвал ожидание выгоды с помощи эгоистичным

Предложение президента США Дональда Трампа о продлении военной помощи Украине с доступом к редкоземельным элементам подверг критике канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал это "эгоистическим требованием".

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на слова канцлера из интервью RND. Шольц подчеркнул, что Германия поддерживает Украину без будущих надежд на "возмездие".

По словам канцлера, ожидание выгоды или ее вымогательство от Украины "очень эгоистично, очень эгоцентрично".

"Украина подвергается нападению, и (Германия) помогает ей, не ожидая, что впоследствии за это заплатят. Такова должна быть позиция каждого", – подчеркнул он.

Как отмечает издание, на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля, одной из главных тем, вероятно, будет поддержка Украины в ее защите от России.

Впрочем, на выборах в Германии Шольцу может грозить серьезное поражение. Ведь согласно последнему опросу, его социал-демократы получили 15%, тогда как консервативная оппозиция Германии под руководством Фридриха Мерца претендует на 30% вероятных голосов.

Напомним, что Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и назвал потери России и Украины в войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский показал карту полезных ископаемых Украины, включая те, которыми заинтересовались в США.