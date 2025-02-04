Не только деньги в экономику. 4 преимущества поставки Трампа редкоземельных металлов из Украины

Однако есть и некоторые риски, говорит юрист

Редкоземельные металлы открывают новые стратегические возможности для Украины на международной арене. Их добыча может оказать существенное влияние на отношения с ключевыми партнерами и укрепить позиции государства.

Об основных преимуществах этого направления "Телеграфу" рассказал юрист-международник Роман Еделев. Он проанализировал перспективы и возможные вызовы.

По словам эксперта, инициатива, касающаяся добычи редкоземельных металлов, принадлежит именно Президенту Зеленскому, который обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом во время встречи в декабре 2024 года. Это доказывает, что Президент Трамп слышит аргументы, готовые их воспринимать, анализировать и соглашаться с ними. Это несомненный позитив, считает Роман Еделев.

"Также позитивом является то, что Президент Трамп говорит о соглашении, которое нужно заключить для безопасности месторождений редко земельных металлов. Украина уже долгое время работает над сделками безопасности, и хотя такой механизм не лишен недостатков, наличие соглашения в любом случае лучше отсутствия сделки.

Вполне возможно, что в соглашение о безопасности между США и Украиной могут быть внесены изменения и она может существенно усилена. Трамп может представить такие изменения своим избирателям как победу, в том числе и над Китаем. Хочется надеяться, что к соглашениям Трамп относится гораздо серьезнее, чем к своим устным заявлениям, которые иногда являются взаимоисключающими", — добавляет эксперт.

Несмотря на высокую стоимость добычи редкоземельных металлов в Украину по сравнению с китайским импортом, этот проект имеет стратегическое значение для обороноспособности Украины.

Разработать месторождения, наладить добычу, обеспечить экспорт в США — все это дороже, чем экспортировать из Китая прямо сейчас. Если США будут видеть угрозу со стороны Китая и дальше, то это все имеет смысл. Если в мире произойдет определенная разрядка, то этот проект может быть не реализуемым.

Дипломатическое мастерство представителей Украины должно состоять в том, чтобы показать, в скольких случаях изоляционизм США уже привел к тому, что сейчас Китай контролирует такие месторождения в разных уголках планеты. И что у США осталось не так много возможностей обеспечить свою безопасность. Это важно в том контексте, что через четыре года (а для разработки месторождений это практически ничего) состоятся новые выборы, а от представителей Демократической партии мы подобных заявлений не слышали", — отмечает Еделев.

Впрочем, есть и риски. Юрист говорит, что, учитывая нынешние действия Трампа, США и ЕС превращаются из союзников в конкурентов. Если ЕС согласится с запросами США, то союзнические отношения возобновятся. Но если ЕС решит не соглашаться, конкуренция будет усиливаться. И Украине, возможно, придется делать выбор, с кем тогда интегрироваться. Ведь редкоземельные металлы нужны и государствам-членам ЕС. Но для этого ЕС нужно просыпаться и делать шаги для того, чтобы обеспечить безопасность на европейском континенте.

"Сможет ли ЕС проснуться — сложный вопрос, на который европейцы еще долго будут искать ответ. И все время поиска украинцы будут гибнуть в войне с РФ. Поэтому безопасность здесь и сейчас для нас будет определяющей. Вот только надо помнить, что наши решения будут иметь длительный эффект.

Также ранее "Телеграф" писал, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным металлам. Но есть одно условие — обеспечить безопасность Украины.