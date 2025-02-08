Глава государства показал, где в Украине сосредоточены запасы полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сотрудничать с партнерами, включая США, которые заинтересованы в разработке залежей редкоземельных металлов. Он также представил карту полезных ископаемых, на которой указаны эти металлы.

Об этом он рассказал в интервью Reuters. Он рассказал, что в Украине, кроме угля, есть золото, титан, марганцевые руды и другие полезные ископаемые.

В частности, он указал, что титан сосредоточен на востоке и в центре, но его немало и на севере Украины. Там в начале 2022 года находились российские войска.

"Сегодня самый большой объем титана в Европе – у нас, в Украине", — заявил Зеленский.

Железная руда сосредоточена в центре Украины, а точнее — в Днепропетровской области, рядом с Кривым Рогом. В то же время самые большие залежи урана в Европе также сосредоточены в Украине. Речь идет о Кировоградской области.

России важно удержать не только Донбасс и юг, но захватить и центральные области Украины, заявил Владимир Зеленский. Там находятся ресурсы на триллионы денег, отметил президент.

"Очень важно, чтобы все это осталось у нас, потому что это часть безопасности. Это гарантии нашей безопасности. И потому это один из пунктов. Нам нужно это защитить", — сказал он журналистам.

Как сообщал "Телеграф", западные СМИ пишут, что Трамп вряд ли предложит соглашение о войне в Украине, которое не будет выполнено. Поэтому Владимиру Путину придется обменять тысячи километров земли в Украине на несколько сотен на Курщине.