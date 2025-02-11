Они представились полицейскими и с оружием напали на военных. На Черниговщине задержаны злоумышленники (фото)

Одного из военных до сих пор ищет полиция

В Черниговской области полиция задержала группу вооруженных злоумышленников, которые "подрезали" авто с военнослужащими и угрожали открыть огонь. В ходе обыска их авто были изъяты патроны, оружие и удостоверение корреспондента и волонтера.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что за свои действия злоумышленники получили вознаграждение по 5 000 долларов.

"9 февраля около 02:00 часов в полицию поступило сообщение от военных о том, что в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi "подрезал" на дороге автобус с военнослужащими. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали удостоверение", — говорится в сообщеннии.

По данным следствия, они потребовали передать им двоих военнообязанных. В случае отказа и сопротивления злоумышленники угрожали открыть огонь на поражение, один из них держал руку на кобуре с оружием. "Задержав" двух военных, мужчины посадили их в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Как выяснили копы, злоумышленники сговорились с третьим лицом и пытались инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За это фигуранты должны были получить по 5000 долларов.

Псевдополицейскими оказались житель Киевщины и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Они задержаны. Кроме того, в порядке ст. 208 задержан один из военнообязанных. Другого военного полиция ищет.

"При обыске авто Audi следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и удостоверение водителей-волон", — говориться в сообщении.

Полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 353 УК Украины и ч. 1 статьи 114-1 УК Украины. Санкция тяжелейшей из статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Также возбуждены уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полиция задержала нападающего, пшикнувшего перечным баллончиком в глаза военкома.