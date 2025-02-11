Вони представились поліцейськими та зі зброєю напали на військових. На Чернігівщині затримано зловмисників (фото)

Одного з військових і досі шукає поліція

На Чернігівщині поліція затримала групу озброєних зловмисників, які "підрізали" авто з військовослужбовцями та погрожували відкрити вогонь. Під час обшуку їх авто було вилучено набої, зброю та посвідчення кореспондента та волонтера.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. Зазначається, що за свої дії зловмисники отримали винагороду — по 5 000 доларів.

"9 лютого близько 02:00 години до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi "підрізав" на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали "посвідчення"", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони вимагали передати їм двох військовозобов'язаних. У разі відмови та опору зловмисники погрожували відкрити вогонь на ураження, при цьому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. "Затримавши" двох військових, чоловіки посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.

Як з'ясували копи, зловмисники змовились з третьою особою і намагались інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За це фігуранти мали отримати по 5 000 доларів.

Псевдополіцейськими виявились мешканець Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Їх затримано. Крім того, у порядку ст. 208 затримано одного із військовозобов’язаних. Іншого військового поліція шукає.

"Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій", — йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні справи за ч. 2 ст. 353 КК України та ч. 1 статті 114-1 КК України. Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Також відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поліція затримала нападника, який пшикнув перцевим балончиком в очі військкому.