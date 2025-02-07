В Черновцах 32-летний мужчина умер в ТЦК, его привезла туда полиция

В ТЦК уже отреагировали

В Черновицкой области 7 февраля правоохранители привезли в областной ТЦК мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Там 32-летний местный житель умер.

Как сообщила полиция области, проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление причин трагедии. Отмечается, что мужчина "был приглашен в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился".

"По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать медицинскую помощь, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время проведения реанимационных мероприятий, врачами была констатирована смерть мужчины", — говорится в сообщении.

Тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Сведения о его смерти были внесены в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с примечанием "естественная смерть". Досудебное расследование продолжается.

В Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что мужчина во время уточнения военно-учетных данных не жаловался на здоровье и был направлен на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. Во время медосмотра у него внезапно резко ухудшилось самочувствие. Мужчине начали оказывать к медицинской помощи и вызвали "скорую". Однако во время проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали его смерть.

Как рассказывал "Телеграф", летом 2024 года в городе Барановка Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. Родственники заявили, что там его избили, а в Житомирском областном ТЦК и СП уверяли, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, что и стало причиной смерти.