В Ровно задержали мужчин, которые хотели взорвать участок полиции — СМИ

Они, вероятно, планировали теракт

В Ровно задержали мужчин, которые, вероятно, хотели совершить террористический акт. Правоохранители провели масштабную спецоперацию, в результате которой были задержаны двое мужчин.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Информацию о следственных действиях журналистам подтвердили в Управлении СБУ Ровенщины.

По предварительной информации, злоумышленники намеревались совершить террористический акт в местном отделении полиции. Сотрудники спецслужб вовремя обнаружили и обезвредили потенциальную угрозу.

Во время задержания у подозреваемых было обнаружено взрывчатое вещество — тротил. Правоохранители проводят комплекс следственных и антитеррористических действий. Но официальных комментариев от Управления СБУ или полиции Ровенской области на официальных порталах нет. Детали обещают обнародовать позже.

Это уже второй случай, связанный с использованием взрывчатки, в Ровенской области за последнее время. На днях в здании ТЦК раздался взрыв. В результате погиб один человек, есть также пострадавшие.

Ранее "Телеграф" писал, что Сырский отреагировал на убийство военного и взрывы в ТЦК. За последние дни в Украине произошло три нападения на военных ТЦК.