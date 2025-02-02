Возле ТЦК на Днепропетровщине раздался взрыв: первые подробности (фото)
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Полиция работает на месте происшествия
В Павлограде Днепропетровской области возле РТЦК раздался взрыв. Есть травмированный мужчина.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. По их данным, взрыв произошел около 18:40.
На месте уже работают все спецслужбы. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина.
"Полицейские производят соответствующие следственные действия. Детали впоследствии", — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 1 февраля, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Ровно раздался мощный взрыв. В результате взрыва погиб 1 человек и еще 6 получили ранения разной степени тяжести.
Кроме этого, в Полтавской области напали на сотрудника ТЦК — в солдата выстрелили на заправке. 1 февраля во время сопровождения военнообязанных в учебный центр в Пирятине неизвестный атаковал военнослужащего.
Угрожая охотничьим ружьем, преступник требовал от военного отдать оружие. После отказа преступник открыл огонь, смертельно ранив солдата. Злоумышленник завладел автоматом погибшего и скрылся с места преступления вместе с одним из военнообязанных. Убийство военного ТЦК обрастает новыми подробностями. Журналистам удалось узнать детали страшного преступления.
Ранее "Телеграф" писал, что Драпатый прокомментировал убийства военных ТЦК.