Кто станет №1? Пять компаний готовы возобновить полеты в Украину

В настоящее время рассматривают 2 аэропорта для возобновления полетов

Возобновление авиасообщения в Украине может начаться уже в январе 2025 года. Два аэропорта — "Борисполь" и "Львов" — рассматривают как потенциальные хабы для первых рейсов. Страховые компании предпочитают львовское направление, в то же время президент Владимир Зеленский настаивает на приоритетности столичного "Борисполя". Такая новость на днях разлетелась по всему медиапространству Украины.

Однако еще в начале ноября в Польше без публичной трансляции была представлена дорожная карта открытия воздушного пространства в Украине. В ее разработке, кроме Министерства развития общин, приняли участие Посольство США в Украине, Госавиаслужба, Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения (Украэрорух), Командование Воздушных Сил и т.д.

Действительно ли перспективы восстановления авиасообщения реалистичны, и каковы механизмы введения полетов, "Телеграфу" в блиц-интервью рассказал Василий Шевченко, эксперт по вопросам транспорта, бывший и.о. министра транспорта и связи.

По его словам, хотя на встрече в Польше руководитель Украэроруха Андрей Ярмак демонстрировал схему с шестью аэропортами, там присутствовали представители только двух — киевского и львовского. Интересно, что кроме аэропортов "Борисполь", "Киев" (Жуляны) на карте были показаны также аэропорты, расположенные недалеко от линии боевого столкновения — в Харькове, Запорожье и Одессе. Эксперт объясняет: это не означает, что власти рассматривали возможность возобновления полетов в них, но признали, что состояние их взлетно-посадочных полос, терминалов и оборудования удовлетворительно.

Дорожная карта аэропортов

– Рассматривал ли Украэрорух ввод в эксплуатацию аэропорта в тыловом Ужгороде?

– Ужгородский аэропорт вообще не будет рассматриваться, ведь он совершенно не подходит. У него очень короткая взлетно-посадочная полоса (только 2000 м, поэтому разгон и набор высоты воздушных судов происходит над территорией соседней Словакии. — Ред .), он не может принимать самолеты Boeing-737 и Aerobus и не имеет навигационного обеспечения. Кроме того, чтобы сделать его полноценным, нужно снести жилые дома.

– Какую роль играло Посольство США в организации мероприятия по возобновлению полетов в Украине?

– США выступили соорганизатором. Кроме того, на встрече присутствовал представитель крупнейшего страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон, сотрудничающий с Украиной бесплатно.

Василий Шевченко отмечает, что то, что непосредственные распорядители средств рассматривают возможность возобновления полетов из Украины, — важная новость. Кроме того, присутствие на западе в Польше представителя командования Воздушных Сил в лице заместителя командующего авиацией "Центр" Олега Захарчука — это позитив, так как ранее военные жестко отрицали возможность возобновления гражданских полетов.

– Какие авиакомпании могут возобновить полеты?

– Первые рейсы могут совершить украинские SkyUp и "Роза Ветров" (другое название — Windrose Airlines, куда были переданы самолеты компании "Международные авиалинии Украины", связываемой со скандальным бизнесменом Игорем Коломойским. — Ред .), также Air Baltic и Wizz Air. Руководство Ryanair ранее также выражало амбиции стать лидером на украинском рынке после возобновления полетов. Гендиректор компании приезжал в Украину и говорил: если полеты разрешат, то Ryanair станет №1 в Украине.

В четверг, 8 ноября, на 10-м Киевском международном экономическом форуме Криспин Эллисон рассказал, что Львовский аэропорт для возобновления полетов выглядит более привлекательным (от него до границы всего 7 минут), а "Борисполь" рассматривают только из-за позиции президента Украины. Однако окончательного решения еще нет.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в правительстве назвали главное условие об открытии воздушного пространства Украины. Страна проводит консультации с американскими и европейскими регуляторами.