Коли в Україні можуть поновити польоти пасажирських літаків: яка компанія готова до цього

Компанія має чіткий план перезапуску польотів в Україну

Авіакомпанія Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення вогню з Росією. У перші пів року після завершення бойових дій вона має намір відновити роботу своїх баз у двох українських містах – у Києві та Львові.

Таку заяву зробив генеральний директор компанії Йожеф Вараді, пише Reuters. За його словами, близько 30 маршрутів планується відновити упродовж шести тижнів після відкриття повітряного простору.

"У нас є чіткий план перезапуску польотів в Україну, оскільки це може статися будь-якої миті", — сказав Вараді.

Також він додав, що компанія розглядатиме можливість оперативного поновлення рейсів після офіційного оголошення про припинення вогню.

За оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA), для безпечного відкриття повітряного простору України потрібно від шести до восьми тижнів. В авіакомпанії вже готуються до цього процесу.

Зазначається, що у перші пів року після завершення бойових дій Wizz Air хоче відновити роботу своїх баз у двох українських містах – у Києві та Львові. Планується обслуговування 60 маршрутів із річною пропускною спроможністю близько 5 мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аеропорт "Бориспіль" під Києвом готовий до прийому та відправлення літаків цивільної авіації після відкриття повітряного простору.