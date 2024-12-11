Украинская авиакомпания возобновит полеты уже в 2025 году: где будет принимать пассажиров

Билеты на рейсы уже доступны на сайте

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил о возвращении к регулярным рейсам с весны 2025 года. Билеты на рейсы уже доступны на сайте.

Об этом идет речь на фейсбук-странице компании. Отмечается, что все рейсы будут из Кишинева, поскольку из-за войны аэропорты Украины не работают.

"И хотя сейчас больше всего мы скучаем по нашему "Борисполю", начинаем регулярные полеты не с него. Однако мы становимся ближе на шаг к дому. И обязательно вернемся в мирное небо первыми", – говорится в сообщении.

Маршруты охватывают несколько стран Европы: Францию (Париж), Португалию (Лиссабон), Испанию (Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка), Кипр (Ларнака) и Грецию (Салоники, Ираклион).

Компания также подчеркнула, что средства пассажиров, которые хранились на счетах из-за отмененных рейсов, остаются действительными и могут быть использованы для новых путешествий. По данным SkyUp, билеты на рейсы уже доступны на сайте.

Ранее "Телеграф" писал, что над Украиной зафиксировали странные российские пассажирские самолеты.