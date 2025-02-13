Юрий Евгеньевич Бутусов: досье, биография

Ему удалось проделать успешный путь от рядового журналиста до лидера общественного мнения и главного редактора одного из самых известных интернет-изданий в Украине

Дата рождения: 17 июня 1976 года (48 лет)

Место рождения: Киев, Украина

Кто он такой: украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ"

Национальность: украинец

Семейное положение: женат

Знак Зодиака: Близнецы

Социальные сети: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, X (Twitter)

Юрий Евгеньевич Бутусов — украинский журналист, который получил известность благодаря своим резонансным расследовательским материалам. Бутусов динамично, правдиво и хлестко освещал события Революции Достоинста, активным участником которой он был сам, и военные действий на Донбассе.

Сегодня основным направлением его деятельности является освещение украинско-российской войны с линии фронта. Юрий Бутусов неоднократно бывал в зоне боевых действий и не боится говорить обо всем, что там происходит на самом деле.

Его материалы пользуются большой популярностью у украинцев и стабильно набирают большое количество просмотров, а сам он уже давно считается не просто журналистом, а настоящим лидером мнений.

Образование

Юрий Евгеньевич Бутусов родился 17 июня 1976 года в городе Киев и учился в столичной средней общеобразовательной школе № 39.

Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право".

Семья и личная жизнь

Юрий женат на Дарье Бутусовой. У супругов трое дочерей — Богдана, Ева и Вероника.

О супруге Юрия Бутусова нет информации в СМИ и о ней ничего не известно. Свою личную жизнь журналист предпочитает не афишировать.

Карьера

С 2000 года Юрий Бутусов начал активно заниматься журналистской деятельностью. Три года он работал в качестве журналиста в "Киевских ведомостях".

В 2003-м году Юрий Бутусов перешел в издание "Зеркало недели", где работал обозревателем.

Осенью 2004 года Бутусов основал и стал главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ". Сайт достаточно быстро приобрел популярность среди украинцев и стал одним из топовых ресурсов. По словам самого Бутусова, такой взлет произошел благодаря острым материалам о Революции Достоинства и войне на Донбассе.

В 2007 году Бутусов возглавил информационный холдинг Социалистической партии Украины, в который, кроме интернет-сайта "Цензор.НЕТ", вошла газета "Товарищ".

Общественная деятельность

В 2014-2015 годах Юрий Бутусов был членом конкурсной комиссии, в полномочия которой входили выдвижение кандидатур на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Был назначен по квоте Кабинета министров Украины.

В 2016 году — член конкурсной комиссии по избранию директора новосозданного Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (по квоте НАБУ).

В декабре 2020 года, после конфликтов с Министерством обороны Украины и обвинении в манипуляциях с обеих сторон, по результатам собеседования, Юрий Бутусов принял предложение министра Андрея Тарана стать его внештатным советником на два месяца.

17 мая 2021 года Юрий Бутусов сложил полномочия внештатного советника министра обороны Андрея Тарана, о чем сообщил лично. После ухода с должности Бутусов заявил, что проблемы армии не анализируются и подменяются показухой, а глава Минобороны не реагирует "даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР, такие как питание, кризисное положение с боеприпасами и многое другое".

Юрий Бутусов — основатель нескольких общественных организаций: "Агентство свободной информации", "Совет делового сотрудничества" и "Ассоциация автокооперативов и автостоянок города Киева".

Также он учредитель благотворительной организации "Всеукраинский фонд укрепления национальной безопасности".

Журналистская деятельность

В 2004 году Юрий основал и стал главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ". Издание быстро приобрело популярность, в частности благодаря освещению событий Оранжевой революции и военных действий на Донбассе.

Издание "Цензор.НЕТ" известно своими яркими расследовательскими материалами на темы коррупции, подкупа избирателей, тендеров, нецелевого использования бюджетных средств и так далее.

Юрий Бутусов в 2005 году написал сценарий к фильму "Оранжевое небо", а в 2008 году — продюсировал фильм "Иллюзия страха" по одноименной повести Александра Турчинова.

В декабре 2013 года во время освещения событий на Евромайдане Юрий получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Когда Бутусов залез на грейдер, чтобы сделать фото, то, по словам журналиста, силовики метнули в него камень и попали в голову.

Юрий Бутусов является атором популярной серии очерков о событиях Революции достоинства. Его ретроспектива напоминает о событиях, которые происходили непосредственно в то время, а также раскрывает малоизвестные факты о которых даже не догадывалась широкая общественность.

До полномасштабной войны Бутусов чаще всего писал о внутриполитической обстановке в стране и освещал самые громкие скандалы, коррупционные сделки в "Укроборонпроме", проблемы предвыборного процесса и программ, разбирал плюсы и минусы кандидатов на различные государственные должности, спорные тендера и многое другое.

Юрий Бутусов является автором большого количества статей и авторских материалов о войне на Донбассе. Начиная от новостей и сводок с фронта, историй отдельных солдат и их судеб, заканчивая скандалами вокруг недостач в арсеналах и отсутствия необходимого оснащения войск.

26 ноября 2021 года, во время пресс-марафона, Юрий Бутусов задал ряд неудобных вопросов Владимиру Зеленскому. Журналист обвинил президента Украины в распространении ложной информации о переносе спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны.

Сегодня основным направлением его деятельности является освещение украинско-российской войны с линии фронта. Его репортажи отображают реальное положение дел в украинской армии, затрагивают темы закупок и обеспечения бойцов, а также поставки вооружения и боеприпасов.

Кроме этого он комментирует и освещает самые острые новости в Украине и мире, делится своим экспертным мнением на этот счет с читателями и зрителями, а также активно ведет свои социальные сети.

Таким образом Юрию Бутусову удалось проделать успешный путь от рядового журналиста до лидера общественного мнения и главного редактора одного из самых известных интернет-изданий в Украине.

Награды

Премия "Человек года-2014" в номинации "Интернет-медиа года".