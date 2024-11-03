Журналист Юрий Бутусов обвинил экс-главу СБУ Ивана Баканова в госизмене

Почему Иван Баканов должен сидеть в тюрьме за государственное предательство и сотрудничество с ФСБ РФ? "Украинская правда" выяснила, что Иван Баканов подарил сыну статус военнослужащего СБУ и беззаботную счастливую жизнь во время войны в ресторанах и спортзалах Киева.

Но меня в этой истории наиболее вызывающим кажется то, что сам Баканов до сих пор на свободе. Хочу подчеркнуть почему Баканов должен сидеть в тюрьме и отвечать за государственную измену, и не имеет права находиться на свободе:

1. По представлению Баканова президент Зеленский в октябре 2020 года назначил на должность начальника СБУ Крыма агента ФСБ Олега Кулинича:

– Кулинич окончил академию ФСБ в России, и не имел права по украинским законам получать должность на госслужбе.

– Кулинич много лет работал вместе с Андреем Деркачем – бывшим украинским депутатом, который оказался российским агентом, и в 2024-м году получил от Путина должность сенатора РФ от Астраханской области.

- Кулинич был на связи и докладывал российскому агенту Владимиру Сивковичу, бывшему украинскому депутату и заместителю секретаря СНБО при Януковиче в Москву обо всем, что происходило в СБУ.

- Кулинич получил неофициальные полномочия главного советника Баканова, и вместо Херсона находился в Киеве, имел доступ ко всей информации об операциях СБУ.

– Кулинич сейчас в тюрьме как российский агент, идет суд.

2. По приказу Баканова в июле 2019 года начальником управления внутренней безопасности СБУ был назначен Андрей Наумов. Впоследствии указом президента Наумов получил звание бригадного генерала, а его управление сделали Главным, то есть получил самый высокий статус:

– Наумов взял под контроль все личные дела всех сотрудников СБУ, а также создал масштабную систему завоза контрабанды в Украину.

- Генерал Наумов сбежал из Украины перед российским вторжением, а затем был задержан в Сербии вместе с одним из доверенных контрабандистов Александром Акстом, вместе с большой суммой наличных денег.

- В своем обращении президент Зеленский назвал Наумова "изменником". Украина требует его экстрадиции.

3. Назначение Кулинича не было случайным, а напрямую связано с договоренностями Баканова с Москвой:

- Кулинич не имел права занимать государственные должности, поскольку в 1994 году окончил академию ФСБ в Москве, такие люди подлежат люстрации.

- Кулинич был близким партнером Андрея Деркача, которого США объявили российским агентом и наложили на него санкции в сентябре 2020 года. После пресс-конференции, на которой он обнародовал переговоры президента Порошенко и президента Байдена, выдвинул против них обвинения.

- Кулинич был назначен на ключевую должность и получил доступ ко всем операциям СБУ в октябре 2020 года, то есть сразу после того, как сам Деркач получил санкции и не мог лично контактировать с Бакановым. Назначение Кулинича выглядит как ответ США от российских спецслужб и усиление их влияния на СБУ.

– Кулинич открыто защищал интересы России в СБУ. Так, в управлении СБУ Крыма было возбуждено дело против приближенного к Деркачу Владимира Скачко за пророссийскую пропаганду. Кулинич лично добился закрытия дела и снятия с должности следователя СБУ, который вел дело.

- Кулинич накануне вторжения блокировал все сообщения аэроразведки и агентуры СБУ по Крыму, чтобы не допустить информацию о вторжении на этом направлении и масштабах действий РФ.

- 12 февраля 2022-го Кулинич был руководителем антитеррористических учений в Херсонской области, которые посетил президент Зеленский. Кулинич имел полный доступ в 2021-22 годах ко всей системе обороны юга Украины, это привело к полному провалу наших планов обороны и к стремительному продвижению россиян. 24 февраля россияне в маршевом порядке проехали в обход украинских позиций до 150 км. Никакие мосты и дамбы на пути наступления не были взорваны, и только матрос Скакун взорвал часть пролета Генического моста, стоявшего в стороне от главного удара русских. Кулинич разрешил россиянам получить всю информацию о состоянии украинской обороны.

– Кулинич 15 лет не служил в СБУ, никаких оснований для его возвращения на службу не было, кроме требования ФСБ. Он был известен исключительно как человек, связанный с ФСБ и Деркачем. И именно это было поста для Баканова предоставить Кулиничу весь доступ ко всем операциям СБУ, всю информацию, чтобы способствовать захвату Украины.

- сразу после начала вторжения Кулинич бросил Херсон, бросил своих подчиненных в управлении СБУ, ничего не сделал для организации обороны, а выехал в Киев, чтобы быть рядом с Бакановым и получать от него и передавать в Москву информацию о действиях Украины.

Вывод:

Экс-глава СБУ Иван Баканов:

- выполнял задачи ФСБ РФ;

- назначал агентов ФСБ на высшие руководящие должности по дезорганизации работы СБУ по защите от России;

- содействовал агрессии РФ и был соучастником плана сдачи Украины российским оккупантам.

– руководил контрабандой и подрывал экономику Украины в интересах РФ.

Пребывание Баканова на свободе — это просто надругательство над законом и справедливостью, это предательство не только государства — это предательство памяти тех десятков тысяч героев, которые погибли и продолжают погибать, чтобы исправить последствия действий Баканова и его российских руководителей. Иван Баканов, по моему мнению, это открытый враг, который продолжает выполнять задачи России и продолжает действовать против Украины.

Источник: пост Бутусова в Facebook.