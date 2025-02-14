На выходных Украину заметите снегом: каким областям ждать вьюгу (карта)

В Украину идет настоящая зима

Мощный антициклон с запада принесет в Украину настоящую зимнюю погоду. Снегопады начнутся с 15 февраля и охватят большинство регионов страны.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха и сложные погодные условия на дорогах из-за гололеда.

Так, в субботу будет снежить почти по всей территории страны. Особенно заметет в восточных и южных областях. Снегопады прогнозируются в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – там может выпасть до 3 сантиметров снега.

Карта осадков Ventusky, 15 февраля

Температура воздуха будет колебаться от -1° до +1°C, а в Запорожье даже возможно потепление до +3°C. Ночная температура в регионе снизится до -4°C.

Центральные области Украины также ощутят настоящее дыхание зимы. В Киеве, Полтаве и Кропивницком дневная температура будет составлять от -6° до -3°C, ночью столбики термометров опустятся до -6°C. В Кропивницком возможно незначительное повышение температуры до 0°C.

На западе страны в субботу будет холоднее всего, больше всего будет снежить в Тернопольской и Ровенской областях. Относительно температуры воздуха во Львове, Черновцах и Ивано-Франковске днем ожидается от -7° до -4°C, такая же температура сохранится и ночью. В Ужгороде будет несколько более мягкая погода — около -2°C.

В воскресенье осадки почти прекратятся, но морозы усилятся. Снег будет падать только в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Там прогнозируется от 0,6 до 0,1 см осадков.

Карта осадков Ventusky, 16 февраля

Холоднее всего будет в центральных и западных регионах, где ночная температура может упасть до -13°C. На востоке страны днем ожидается от -7 до -3°C, ночью до -12°C. В южных областях будет сравнительно мягкая погода: днем от -3° до +1°C, ночью до -7°C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на выходных в Украине ощутимо заморозит и где ждать низких температур. Синоптики прогнозируют морозы до -15 градусов, а также снегопады в ряде регионов.