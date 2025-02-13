На выходных в Украине ощутимо приморозит – где ждать самых низких температур (карта)

Вернутся морозы и снегопад

В Украине на выходных существенно снизится температура, особенно в северных и западных областях. Синоптики прогнозируют морозы до -15 градусов, а также снегопады в ряде регионов.

По данным погодного портала Ventusky, в субботу, 15 февраля, утром самые низкие температуры зафиксируют в западных и северных областях — от -13 до -8 градусов.

В центре, на востоке и юге будет несколько теплее от -1 до +3 градусов. Вечером морозы охватят почти всю страну – ожидается от -10 до -5 градусов, только в южных регионах температура не опустится ниже -4 градуса. Ветер будет слабым – до 4 м/с.

Снегопады прогнозируются в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – там выпадет до 3 сантиметров снега.

В воскресенье, 16 февраля, похолодание охватит всю территорию Украины. Холоднее всего будет на севере – в Киевской, Житомирской и Черниговской областях температура снизится до -13 градусов. В западных регионах прогнозируется от -13 до -8 градусов, в центре и на юге – от -10 до -3 градусов. До конца дня на востоке похолодает до -15 градусов, низкие показатели будут в Харьковской и Луганской областях.

Небольшой снег возможен в Житомирской, Волынской и Львовской областях и на Полтавщине, где прогнозируется от 0,6 до 0,1 сантиметра осадков.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил допустимую норму в 7 раз. Город накрыло облако смога вместе с туманом. Кроме этого, на улице нечем дышать, в воздухе ужасный запах.