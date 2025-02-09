Украину в ближайшее время засыплет снегом. Когда ждать осадков

Погода будет зимней

С начала февраля холодный арктический воздух уже изрядно снизил столбики термометров. Однако прогноз потепления синоптики давать не спешат, а наоборот будет еще прохладно.

По данным метеорологического портала Ventusky, с 19 февраля в Украине пойдет снег. Антициклон, несущий осадки, надвигается с запада.

Согласно предварительному прогнозу, температура воздуха в этот день снизится до отметки от 0 до -4 градусов.

19 февраля в Украине может идти снег

Ощутимое похолодание будет длиться недолго. А с 20 февраля в некоторых регионах будет даже плюсовая температура.

Следует отметить, что такие долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, поэтому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину придут сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что в некоторые периоды может даже похолодать до -18, но этого стоит ожидать только в западной части страны. А также рассказывали, какой будет погода 14 февраля в день святого Валентина в 5 крупнейших городах Украины.