Зима вернулась. Где ждать снега в Украине в ближайшее время (карта)
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Что касается температурных показателей — холоднее всего будет в северных областях
Новая рабочая неделя в Украине началась с существенного похолодания. Температура воздуха снизилась до минусовых отметок в большинстве регионов страны. Кроме того, территорию нашей страны накрывает мощная волна снегопадов.
Снежные облака будут двигаться с запада на восток и постепенно охватят почти всю страну. Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.
В частности, уже в 11 часов утра осадки накроют сразу пять областей – Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую. Параллельно снег начнется в Киевской, Винницкой областях и южных регионах страны.
К 17 часам масштабный снежный фронт охватит север Украины. В это время белый покров будет формироваться в Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Снегопады также придут в Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области. На юге страны осадки продолжатся, минуя лишь Одесскую область.
По состоянию на 23 часа 3 февраля, по данным Ventusky, на севере страны все еще будет идти снег. Кроме того, снеговые облака охватят восточные территории. Осадки прогнозируются в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Что касается температурных показателей, холоднее всего будет в северных областях – до -4 градусов. На западе страны термометры будут показывать от -1 до +1, только в Закарпатье воздух прогреется до +3. Центральные области покроет температура от +1 до -1 градуса. Теплее всего будет на юге и востоке Украины, где столбики термометров поднимутся до +4 градусов.
Напомним, ранее мы писали, каким регионам ждать настоящую зиму в начале февраля. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.