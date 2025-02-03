Зима вернулась. Где ждать снега в Украине в ближайшее время (карта)

Что касается температурных показателей — холоднее всего будет в северных областях

Новая рабочая неделя в Украине началась с существенного похолодания. Температура воздуха снизилась до минусовых отметок в большинстве регионов страны. Кроме того, территорию нашей страны накрывает мощная волна снегопадов.

Снежные облака будут двигаться с запада на восток и постепенно охватят почти всю страну. Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.

В частности, уже в 11 часов утра осадки накроют сразу пять областей – Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую. Параллельно снег начнется в Киевской, Винницкой областях и южных регионах страны.

Осадки в Украине, 11 утра 3 февраля, Ventusky

К 17 часам масштабный снежный фронт охватит север Украины. В это время белый покров будет формироваться в Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Снегопады также придут в Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области. На юге страны осадки продолжатся, минуя лишь Одесскую область.

Осадки в Украине, 17 часов 3 февраля, Ventusky

По состоянию на 23 часа 3 февраля, по данным Ventusky, на севере страны все еще будет идти снег. Кроме того, снеговые облака охватят восточные территории. Осадки прогнозируются в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Осадки в Украине, 23 часа 3 февраля, Ventusky

Что касается температурных показателей, холоднее всего будет в северных областях – до -4 градусов. На западе страны термометры будут показывать от -1 до +1, только в Закарпатье воздух прогреется до +3. Центральные области покроет температура от +1 до -1 градуса. Теплее всего будет на юге и востоке Украины, где столбики термометров поднимутся до +4 градусов.

Напомним, ранее мы писали, каким регионам ждать настоящую зиму в начале февраля. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.