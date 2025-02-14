На вихідних Україну замете снігом: яким областям чекати на завірюху (карта)

В Україну йде справжня зима

Потужний антициклон із заходу принесе в Україну справжню зимову погоду. Снігопади розпочнуться вже з 15 лютого та охоплять більшість регіонів країни.

Про це свідчать дані погодного радара Ventusky. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря та складні погодні умови на дорогах через ожеледицю.

Так, у суботу сніжитиме майже по всій території країни. Особливо замітатиме у східних та південних областях. Зокрема, Снігопади прогнозуються у Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях – там може випасти до 3 сантиметрів снігу.

Карта опадів Ventusky, 15 лютого

Температура повітря там коливатиметься від -1° до +1°C, а у Запоріжжі навіть можливе потепління до +3°C. Нічна температура в регіоні знизиться до -4°C.

Центральні області України також відчують справжній подих зими. У Києві, Полтаві та Кропивницькому денна температура становитиме від -6° до -3°C, вночі стовпчики термометрів опустяться до -6°C. У Кропивницькому можливе незначне підвищення температури до 0°C.

На заході країни у суботу буде найхолодніше, найбільше сніжитиме у Тернопільській та Рівненській областях. Щодо температури повітря — у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську вдень очікується від -7° до -4°C, така ж температура збережеться і вночі. Ужгород матиме дещо м'якшу погоду – близько -2°C.

У неділю опади майже припиняться, проте морози посиляться. Сніг падатиме лише у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Там прогнозується від 0,6 до 0,1 сантиметра опадів.

Карта опадів Ventusky, 16 лютого

Найхолодніше буде в центральних та західних регіонах, де нічна температура може впасти до -13°C. На сході країни вдень очікується від -7° до -3°C, вночі до -12°C. Південні області матимуть порівняно м'якшу погоду: вдень від -3° до +1°C, вночі до -7°C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на вихідних в Україні відчутно приморозить та де очікувати найнижчих температур. Синоптики прогнозують морози до -15 градусів, а також снігопади у низці регіонів.