Первые заявления Вэнса и Зеленского после встречи в Мюнхене (видео)
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Украина и РФ должны начать между собой контакты в переговорах
В пятницу, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции состоялась встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. В ходе общения Вэнс заявил, что "США стремятся к завершению войны в Украине таким образом, чтобы мир был долгосрочным".
Владимир Зеленский подтвердил позицию вице-президента США и подчеркнул, что Украина стремится активизировать коммуникацию с командой Трампа. Об этом сообщают Новини.LIVE
"Мы хотим, чтобы война закончилась и США стремятся к завершению войны в Украине. Но мы хотим достичь продолжительного и долгосрочного мира, а не временного затишья перед новой войной в Европе", — подчеркнул Вэнс.
Владимир Зеленский также подтвердил позицию вице-президента США и подчеркнул, что Украина стремится активизировать коммуникацию с командой Трампа для разработки плана с надежными гарантиями безопасности.
При этом вице-президент США подчеркнул, что главная цель — это завершить войну ответственно. Поэтому обе команды будут совместно работать над этим.
"Украинская и американская делегации вместе с Рубио и Келлогом продолжат переговоры относительно мира", — подчеркнул Вэнс.
Кроме этого вице-президент США сделал акцент на том, что Украина и РФ должны начать между собой контакты в переговорах, так как это очень важно и обязательно должно произойти.
Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности 2025
Мюнхенская конференция безопасности (Munich Security Conference, MSC) – международная платформа для обсуждения ключевых вызовов внешней политики и глобальной безопасности. Такие встречи проходят в Мюнхене ежегодно начиная с 1963 года, и вскоре состоится 61-я по счету.
Конференцию откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Председательствовать на ней будет Кристоф Хойсген. Как обычно, программа конференции будет состоять из трех частей: основной части, курируемой MSC, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.
По словам организаторов, Мюнхенская конференция 2025 соберет более 60 участников, среди которых лидеры государств и правительств. Также ожидается участие около 150-ти министров и руководителей международных организаций.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский заявил, что Украина и США планируют встречи и переговоры на уровне команд. По его словам, следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии.