Перші заяви Венса та Зеленського після зустрічі в Мюнхені (відео)

Україна і РФ повинні почати між собою контакти в переговорах

У п’ятницю, 14 лютого, на полях Мюнхенської конференції відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса. Під час спілкування Венс заявив, що "США прагнуть завершення війни в Україні таким чином, щоб мир був довгостроковим".

Володимир Зеленський підтвердив позицію віце-президента США та наголосив, що Україна прагне активізувати комунікацію з командою Трампа. Про це повідомляють Новини.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася і США прагнуть до завершення війни в Україні. Але ми хочемо досягти тривалого й довгострокового миру, а не тимчасового затишшя перед новою війною в Європі", — наголосив Венс.

Володимир Зеленський також підтвердив позицію віцепрезидента США та наголосив, що Україна прагне активізувати комунікацію з командою Трампа для розроблення плану з надійними гарантіями безпеки.

При цьому віцепрезидент США наголосив, що головна мета — це завершити війну відповідально. Тому обидві команди спільно працюватимуть над цим.

"Українська та американська делегації разом із Рубіо та Келлогом продовжать переговори щодо миру", — наголосив Венс.

Окрім цього віцепрезидент США наголосив на тому, що Україна і РФ повинні почати між собою контакти в переговорах, бо це дуже важливо і обов'язково має відбутися.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки 2025

Мюнхенська конференція безпеки (Munich Security Conference, MSC) – міжнародна платформа для обговорення ключових викликів зовнішньої політики та глобальної безпеки. Такі зустрічі проходять у Мюнхені щороку починаючи з 1963 року, і незабаром відбудеться 61-а.

Конференцію відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Головуватиме на ній Крістоф Хойсген. Як завжди, програма конференції складатиметься з трьох частин: основної частини, що курується MSC, близько 200 супутніх заходів та десятків публічних подій.

За словами організаторів, Мюнхенська конференція 2025 року збере понад 60 учасників, серед яких лідери держав та урядів. Також очікується участь близько 150 міністрів та керівників міжнародних організацій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський заявив, що Україна та США планують зустрічі та переговори на рівні команд. За його словами, наступні тижні можуть бути дуже насиченими в плані дипломатії.