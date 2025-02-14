"Ему недолго осталось": Джей Ди Вэнс отказался встретиться с Шольцом и разозлил Германию

Интересно, что Вэнс проведет встречу президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, у которого почти нет реальной власти

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцом во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Этим он очень сильно разозлил немецких политиков.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники среди американских и германских чиновников. В частности, бывший чиновник из США сказал, что Вэнс не планировал встречу с немецким канцлером с самого начала, поскольку Вашингтон считает, что Шольц уже ничего не стоит как политик.

"Нам не нужно с ним встречаться, поскольку он все равно недолго будет канцлером", – объяснил он логику действий Вэнса.

В Германии подобные действия вызвали серьезную критику со стороны правительства и политикума. Там отмечают, что это как минимум неуважение к Германии, стране, где проводится мероприятие, на которое были приглашены представители США.

"Это неуважение к нашей стране. Я тоже терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Но это характерно для администрации Трампа – они не учитывают союзников", – пожаловался изданию немецкий чиновник.

Интересно, что Вэнс проведет встречу президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером – в правительстве Германии он выполняет преимущественно церемониальные функции. К встрече также присоединится сторонница Украины, министр иностранных дел Анналена Бербок, а интересы Шольца будет представлять министр по делам канцлера Вольфганг Шмидт.

"Это унизительный и ожидаемый удар, показывающий, что администрация Трампа не воспринимает Германию как серьезного игрока в Европе", – иронично прокомментировал изданию ситуацию один из восточноевропейских высокопоставленных дипломатов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио в Мюнхене в пятницу, 14 февраля. Встреча как раз пройдет на полях Мюнхенской конференции.

Западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня в одну из важных дат. Первая – 20 апреля (Пасха), а вторая – 9 мая.