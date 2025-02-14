Зеленский и Вэнс переносят встречу из-за меморандума: что известно о документе

Решение о переносе, вероятно, было принято в последний момент

На полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля в 10:00 должна была состояться встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса. Однако ее перенесли на вечер этого дня.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на украинскую делегацию. СМИ сообщают, что Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах и передала его США.

Также известно, что в ходе телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума по партнерству и передаст его американцам. При этом, Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать.

Справка: К редкоземельным элементам относятся 17 металлов, обладающих уникальными физическими и химическими свойствами. Среди них — скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций. Эти металлы широко используются в производстве электроники, включая смартфоны, компьютеры и электромобили. Они также необходимы для создания постоянных магнитов, применяемых в ветрогенераторах, электродвигателях и других современных технологиях.

Как пишет "Европейская правда", решение о переносе, вероятно, было принято в последний момент – часть украинских журналистов даже запустили на точку встречи.

Отмечается также, что пока на конференцию еще не прибыл и госсекретарь Марко Рубио из-за технических неисправностей самолета. По данным СМИ, несколькими часами ранее самолет ВВС США, который должен перевозить Рубио, вернулся на авиабазу Эндрюс. Глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что Рубио выполнит перелет в Германию и позднее на Ближний Восток на борту другого самолета.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности 2025

Мюнхенская конференция безопасности (Munich Security Conference, MSC) – международная платформа для обсуждения ключевых вызовов внешней политики и глобальной безопасности. Такие встречи проходят в Мюнхене ежегодно начиная с 1963 года, и вскоре состоится 61-я по счету.

Конференцию откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Председательствовать на ней будет Кристоф Хойсген. Как обычно, программа конференции будет состоять из трех частей: основной части, курируемой MSC, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.

По словам организаторов, Мюнхенская конференция 2025 соберет более 60 участников, среди которых лидеры государств и правительств. Также ожидается участие около 150-ти министров и руководителей международных организаций.

О намерении посетить конференцию уже заявили генеральный секретер НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Мецолла, президент Евросовета Антониу Кошта. Также известно об участии высокой представительницы ЕС по внешней и политике безопасности Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал, о чем планирует поговорить с Трампом в Мюнхене.