Планируем переговоры: Зеленский ответил на слова Трампа о встрече
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Крепкий и длительный мир должен стать ближе, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу насчет встречи в ближайшее время.
Об этом он написал на своей странице в Telegram. По словам президента, Украина ценит сотрудничество с администрацией Трампа.
"Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным", — заявил Зеленский.
Он также добавил, что Украина и США планируют встречи и переговоры на уровне команд.
"Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Крепкий и продолжительный мир должен стать ближе", — написал президент Украины.
Напомним, Трамп заявлял о вероятности встречи с Зеленским уже на следующей неделе. Он сказал, что возможно встреча пройдет в Вашингтоне, а в Киев он ехать не собирается.
Также Трамп обнародовал данные по потере обеих сторон в войне. По его информации, Россия потеряла от 800 до 900 тысяч военных убитыми и ранеными. Потери Украины, по его словам, составляют около 700 тысяч военнослужащих.
Ранее "Телеграф" писал, что у Трампа приняли жесткое решение по агентству USAID, которое помогало Украине. Новый глава США считает USAID ненадежной организацией.