"Это выбор США": Зеленский объяснил реакцию ЕС на "холодный душ" Венса и миротворцев для Украины

В США сосредотачиваются на внутренних вопросах

Громкая речь вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции в определенной степени напугала европейцев. Но вопрос усиления армии Украины до 1,5 млн войска требует много работы, встреч и консультаций.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Телеграфа", взбодрились ли европейские партнеры после "холодного душа" от Джей Ди Венса. Он также рассказал, как в ЕС восприняли предложение о полуторамиллионном континенте как гарантии безопасности.

"И европейцы боятся после тех или иных заявлений. Их было много от Америки. Где точно речь не идет об укреплении этого союза, о чем-то другом идет речь. Безусловно, это выбор Соединенных Штатов, и их команда сегодня сосредоточена на внутренних вопросах. Но я считаю, что этот союз нельзя потерять. Выиграет только Путин. Северная Корея, может быть, еще кто-то, Иран", — сказал Зеленский.

По мнению президента, военный контингент — это может быть миллион или даже больше человек. Но он в любом случае необходим Украине, пока наше государство не станет членом НАТО.

"Это может быть один миллион 100, полтора миллиона. Мы говорим о серьезных цифрах. Это не пятьдесят и сто, двести тысяч. Не 100, 200 честно. Потому что такое количество воинов, оно просто не сможет защитить нас от, если будет вероятного повторного наступления. И поэтому все это понимают, что здесь большой вопрос денег, возможностей", — пояснил Зеленский.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции президент подчеркнул, что пока Украина не в НАТО – ей необходима армия численностью 1,5 млн военнослужащих для защиты, то есть миротворцев. Ведь у России есть 220 боевых бригад в Украине, тогда как Силы обороны – всего 110.

"Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн. Сегодня наша армия, которая не в два раза меньше, чем в 1,5 миллиона, но примерно боевые бригады будут где-то в два раза меньше, чем нам нужны", – говорил Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский объяснил, почему отказался подписывать соглашение о полезных ископаемых.