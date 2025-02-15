Зеленский рассказал о больших планах на третью годовщину полномасштабного вторжения России

Его приветствовали продолжительными аплодисментами

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления во второй день Мюнхенской конференции по безопасности 2025 раскрыл планы на третью годовщину полномасштабного вторжения России в нашу страну (24 февраля). Киев готовит международную встречу в столице Украины.

Как сказал президент в ходе своего выступления, в Украине уже работают над подготовкой такой встречи. Планируется, что участие в ней представители стран-партнеров Украины будут принимать как лично, так и онлайн.

"Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, защищающие нашу безопасность. От Испании до Финляндии. От Британии до Польши. От Вашингтона до Токио", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что эта встреча должна дать ясное видение следующих шагов. Речь идет о вопросах мира, гарантиях безопасности и будущего общей политики.

Как сообщал "Телеграф", Владимира Зеленского в начале его выступления на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля встретили длительными аплодисментами. Президент поблагодарил за поддержку.

Об итогах первого дня Мюнхенской конференции читайте в колонке главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова: Европа в ах*е от Трампа и Ко. Какой план Б для Украины обсуждают в Мюнхене