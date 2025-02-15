Путин слаб: Зеленский объяснил, как мир должен воспользоваться положением Кремля

Зеленский говорит, что России нужна война для сохранения власти

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги участия в Мюнхенской конференции по безопасности в официальном телеграмм-канале. Он отметил необходимость использовать текущую слабость российского лидера.

"Какие гарантии безопасности может предложить Путин? До войны многие сомневались, смогут ли украинские институты выдержать давление России. Но, в конце концов, именно Путин столкнулся с внутренним вооруженным восстанием. Именно ему пришлось защищать свою столицу от своих военачальников", — отметил Президент Украины.

По словам Зеленского, для войны против Украины Россия была вынуждена перебросить войска из разных регионов — Сирии, Африки, Кавказа и даже части Молдовы. Сейчас русская армия испытывает нехватку боевых сил.

Президент Украины подчеркнул, что судьба войны не может зависеть от переговоров отдельных лидеров с Путиным — ни Трампа, ни самого Зеленского, ни какого-либо другого в Мюнхене. Нужны совместные действия для достижения подлинного мира.

России в настоящем состоянии нужна война для удержания власти. Для защиты от этой угрозы необходимы: обновление НАТО через усиление европейских вооруженных сил, единую внешнюю политику Европы, международное право и постоянное давление на Россию. "Мы должны этим воспользоваться — сейчас, а не потом. Мы должны действовать как Европа, а не как отдельные люди", — добавил он.

Мюнхенскую конференцию по безопасности Зеленский назвал началом нового года — года сильной и объединенной Европы, мира для Украины и всего мира.

Напомним, ранее Телеграф также сообщал, что в Мюнхене подписали важную декларацию для украинцев. Украина и Германия открывают новое пространство поддержки своим гражданам.